Майские каникулы

В этом году короткое весенние выходные превратились в отличные майские каникулы.

Как провести эти дни интересно и необычно?

GOROD48 вместе с автосалоном «ПРАЙМ» проложили несколько маршрутов к заповедным и интересным местам недалеко от Липецка.