Майские каникулы
В этом году короткое весенние выходные превратились в отличные майские каникулы.
Как провести эти дни интересно и необычно?
GOROD48 вместе с автосалоном «ПРАЙМ» проложили несколько маршрутов к заповедным и интересным местам недалеко от Липецка.
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В гости к мамонту
Музей под открытым небом и именное варенье
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Дыхание старины
Открываем древний город с необычной стороны
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Селфи-тур
Отличные снимки и яркие впечатления
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Неожиданные открытия
Едем на водопад и в уникальные локации
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Празднуем День Победы!
Смотрим парад и посещаем музей военной техники
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