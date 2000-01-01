Ведь здесь можно интересно провести время каждому члену семьи и заодно собрать разнобразный контент для соцсетей.

Причем в любое время года.



«Новый семейный комплекс, где есть множество развлечений, да ещё и красивая картинка вокруг. Место блогерское, глаз радует», – поделилась с подписчиками Алина.



К слову, комплекс подойдет и для любителей активного отдыха, и для тех, кто мечтает о релаксе. А еще здесь можно не только отдохнуть с близкими, но и провести запоминающееся корпоративное мероприятие.



