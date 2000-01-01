Название села говорит само за себя – оно было основано донскими казаками, которые проходили службу на сторожевых башнях Ельца и получили здесь земельные наделы.
Населенный пункт входит в туристический маршрут по казачьим станицам, здесь ежегодно проходит межрегиональный фестиваль «Казачья застава», который собирает на вокальный конкурс ансамбли со всей страны, а еще – гастрономический фестиваль «Елецкий пир».
«Рекомендую остаться пожить, место очень колоритное и комфортное – аутентичные домики с беседками и мангальными зонами, баня, большая детская площадка. Кто возит классы на экскурсии, мне кажется, здорово посмотреть Елец, а потом приехать сюда на шашлыки», – посоветовала подписчикам Дарья Родивилова
, которая, к слову, тоже впервые открыла для себя это место.