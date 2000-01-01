Внутренний туризм:
новые впечатления
от Липецкой области
Внутренний туризм:
новые впечатления
от Липецкой области

За последние пару лет наши путешествия сильно изменились. Мы стали заново открывать для себя родную страну, которая богата потрясающе красивыми и атмосферными местами. В поисках широко известных или мало кому знакомых локаций многие готовы ехать за тысячи километров, но хорошо ли при этом мы знаем свой родной регион? Ведь часто новые впечатления ждут нас совсем рядом.

Региональные блогеры Алина Бодрова, Ирина Асташова и Дарья Родивилова в рамках проекта
«В путешествие с Tele2» открыли для себя красоты Липецкой области, а заодно протестировали в поездках качество связи оператора.
с. Доброе
В селе есть небольшая, но очень уютная база отдыха, которая расположена на левом берегу реки Воронеж.

Здесь в окружении природы можно отдохнуть от городской суеты и приятно провести время. Ухоженная территория, домики, беседки, лодки, частный пляж с шезлонгами, детская площадка и прекрасные виды – кажется, что учтено абсолютно все для комфорта гостей.


«Классно, что можно приехать на базу и отдохнуть с семьей. Или налить огромную кружку чая и на свежем воздухе смотреть сериал — интернет там позволит любую загрузку, если у вас #Tele2. В общем, берите на заметку», – отметила в своей публикации Алина Бодрова, которая впервые посетила это замечательное место.
с. Большая Кузьминка
В селе находится огромный загородный комплекс, который знают и любят большинство липчан, а также жители близлежащих регионов.
Ведь здесь можно интересно провести время каждому члену семьи и заодно собрать разнобразный контент для соцсетей.
Причем в любое время года.

«Новый семейный комплекс, где есть множество развлечений, да ещё и красивая картинка вокруг. Место блогерское, глаз радует», – поделилась с подписчиками Алина.

К слову, комплекс подойдет и для любителей активного отдыха, и для тех, кто мечтает о релаксе. А еще здесь можно не только отдохнуть с близкими, но и провести запоминающееся корпоративное мероприятие.

с. Преображеновка
Небольшое село находится в Добровском районе на юго-западной окраине Липецкой области.


Именно его несколько лет подряд признавали лучшим селом России, а в народе за ним даже закрепилось название «русская Швейцария». Современности и благоустроенности этого села могут позавидовать многие населенные пункты.

«Нам там очень понравилось! Везде чисто и уютно. Видно, что в благоустройство вложено много сил, а главное – душа, – поделилась эмоциями в своем аккаунте Ирина Асташова, которая отправилась в мини-путешествие с семьей. – От восторга наша звёздочка на местной сцене даже концерт устроила, спасибо @tele2russia, что любимую музыку можно слушать где угодно».
с. Карамышево
Село расположено в Грязинском районе и многим известно именно потрясающей природой.
Обрывистый берег и изгибы реки очень полюбились рыбакам, ценителям водных транспортных средств и сплавов, а также всем, кто мечтает найти укромное место и насладиться пейзажами и свежим воздухом.


«Сосновый лес, пляж и живописный вид на реку Воронеж... Кстати, это место отлично подойдет для отдыха с палатками. А ещё в самом селе есть красивая церковь Иоанна Богослова из кирпича», – написала в посте Ирина.
«Казачья застава»
(с. Казаки)
Интересное место в Елецком районе, которое хранит традиции и точно понравится всем, кто хочет познакомиться с казачьей культурой.
Название села говорит само за себя – оно было основано донскими казаками, которые проходили службу на сторожевых башнях Ельца и получили здесь земельные наделы.

Населенный пункт входит в туристический маршрут по казачьим станицам, здесь ежегодно проходит межрегиональный фестиваль «Казачья застава», который собирает на вокальный конкурс ансамбли со всей страны, а еще – гастрономический фестиваль «Елецкий пир».

«Рекомендую остаться пожить, место очень колоритное и комфортное – аутентичные домики с беседками и мангальными зонами, баня, большая детская площадка. Кто возит классы на экскурсии, мне кажется, здорово посмотреть Елец, а потом приехать сюда на шашлыки», – посоветовала подписчикам Дарья Родивилова, которая, к слову, тоже впервые открыла для себя это место.
Петровский парк
(г. Елец)
Парк вошел в реестр лучших практик России, как уютное общественное пространство.
Это уникальное историческое место – в 10 веке здесь располагалась усадьба Петровых с дендрарием, каскадом прудов, соединенных миниатюрными мостами. В гостевых домиках жили известные художники и композиторы. После реконструкции парк стал не просто прогулочной зоной, а современным и экологичным местом, которое в прошлом году вошло в топ-5 новых мест для отдыха в России.

«Очень приятный, тихий – можно уточек покормить, есть беседки, детские и игровые площадки. И даже черепахи, – поделилась впечатлениями Дарья. – Кстати, моментально делиться впечатлениями из поездки не составит труда – @tele2russia обеспечивает мощный интернет на всех локациях».
Судя по впечатлениям блогеров, чтобы отдохнуть от города, узнать много нового и получить красивые снимки, необязательно выезжать за пределы Липецкой области. А благодаря быстрому 4G Tele2 можно комфортно чувствовать себя в поездках, слушать любимую музыку и делиться впечатлениями от разнообразия родного края в социальных сетях и мессенджерах в режиме реального времени.
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