В Европейском микрорайоне введен в эксплуатацию нашумевший дом

Удалось встретить и улыбчивых жильцов нового дома, которые уже активно занимаются ремонтом.
Порадовало большое количество мест для парковки, рядом находятся несколько садиков и новая современная полилингвальная школа с собственным бассейном.
Территория внутри микрорайона, со слов мэра, будет приведена в порядок в течение года. Уже разработан план парка, расположенного рядом с домом, с местами для отдыха.
«Люди сами замечают плюсы проживания здесь. И это нас радует больше всего, что наши жильцы довольны. Мы считаем, что все сделали правильно! На наш взгляд, ЖК «Столица»
уже, как минимум, достоин приза зрительских симпатий,» - подытожил Алексей Постников.