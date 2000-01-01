В Европейском микрорайоне введен в эксплуатацию нашумевший дом
ЖК «Столица», имеющий неплохие шансы завоевать приз «Золотая капитель», так как запроектирован Екатериной Гулевской, которая ранее уже становилась обладательницей этой премии
Стоит разобраться, чем же захватывающим выделяется данный дом.

Если со слов команды застройщика:

- квартиры были раскуплены как "горячие пирожки" еще на стадии строительства.

Сам директор компании Алексей Постников считает: «Видимо, в этом доме люди нашли то, что необходимо лично каждому. Мы серьезно отнеслись к данному проекту и контролировали буквально каждый производственный процесс».
Поговорив с начальником отдела продаж, узнали, что в наличии остались всего две премиум квартиры, и причина тому – удачное расположение комплекса.

Кому-то понравилось тихое место и возможность наслаждаться свежим воздухом. Кому-то доступность делового центра города. Некоторые выбрали дом, потому что пришло время увеличивать жилую площадь, и они могут по-своему спроектировать пространство в квартирах ЖК «Столица». Даже есть те, кто приобрел квартиру только ради вида из окна.
Современное благоустройство с озеленением пространства, дорогие материалы в отделке, привлечение дизайнерского бюро для разработки интерьера. Лаконичная архитектура. Визуально, сам дом и пространство способствует хорошему настроению, и придает некий статус ее жильцам.

Хорошая современная детская площадка, которую уже с радостью осваивают дети. Вспоминается фраза из рекламы жилого комплекса «Где счастливые лица? У нас в ЖК «Столица»!
Нельзя не заметить активно развивающуюся внутреннюю инфраструктуру жилого комплекса: открытый салон красоты, охранное агентство, готовящиеся к открытию магазины на первом этаже. Расположение дома вдали от шумных дорог и чистота воздуха, является дополнительным преимуществом для жильцов данного комплекса.
Удалось встретить и улыбчивых жильцов нового дома, которые уже активно занимаются ремонтом.

Порадовало большое количество мест для парковки, рядом находятся несколько садиков и новая современная полилингвальная школа с собственным бассейном.
Территория внутри микрорайона, со слов мэра, будет приведена в порядок в течение года. Уже разработан план парка, расположенного рядом с домом, с местами для отдыха.

«Люди сами замечают плюсы проживания здесь. И это нас радует больше всего, что наши жильцы довольны. Мы считаем, что все сделали правильно! На наш взгляд, ЖК «Столица» уже, как минимум, достоин приза зрительских симпатий,» - подытожил Алексей Постников.
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