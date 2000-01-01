В Европейском микрорайоне введен в эксплуатацию нашумевший дом

Современное благоустройство с озеленением пространства, дорогие материалы в отделке, привлечение дизайнерского бюро для разработки интерьера. Лаконичная архитектура. Визуально, сам дом и пространство способствует хорошему настроению, и придает некий статус ее жильцам.



Хорошая современная детская площадка, которую уже с радостью осваивают дети. Вспоминается фраза из рекламы жилого комплекса «Где счастливые лица? У нас в ЖК «Столица»!



Нельзя не заметить активно развивающуюся внутреннюю инфраструктуру жилого комплекса: открытый салон красоты, охранное агентство, готовящиеся к открытию магазины на первом этаже. Расположение дома вдали от шумных дорог и чистота воздуха, является дополнительным преимуществом для жильцов данного комплекса.

