Отпуск без виз: путешествие на Эльдорадо


Прогулки на речных трамвайчиках, точно такие же, как и по каналам Санкт-Петербурга, пляжи, как на рижском взморье, — все это можно найти в 130 километрах от Липецка.

Очередное путешествие «Отпуска без виз» GOROD48 совершил в Тамбовскую область. Это самая короткая поездка нашего проекта, ведь до Тамбовщины — всего-то 130 километров. Но самое близкое оказалось и самым удивительным.
Прогулки на речных трамвайчиках, точно такие же, как и по каналам Санкт-Петербурга, пляжи, как на рижском взморье, — все это можно найти в 130 километрах от Липецка.

Очередное путешествие «Отпуска без виз» GOROD48 совершил в Тамбовскую область. Это самая короткая поездка нашего проекта, ведь до Тамбовщины — всего-то 130 километров. Но самое близкое оказалось и самым удивительным.
Летят туда сегодня самолеты и едут поезда
Как-то так сложилось, что Тамбов у многих ассоциируется с глухой провинцией, несмотря на то, что город этот когда-то был столицей огромной губернии, в которую входил и Липецк. Тем не менее, в интернете есть целый список достопримечательностей Тамбовщины, которые тревел-блогеры настоятельно советуют посмотреть. Мы решили проверить эти советы и отправились в Тамбовскую область.
Так уж получается, что каждая наша поездка — это еще и потребительский тест-драйв линейки автомобилей «LADA Vestа». На этот раз мы тестировали «LADA Vesta Sport», предоставленную автосалоном «Прайм». Спортивная машина доставила нас в Тамбов с ветерком и комфортом.

Первая остановка — и первое удивление. У въездного знака «Тамбов 1636» слышим рев взлетающего с аэродрома самолета и тут же видим заходящий на посадку другой самолет. О чем пел тот мальчик, который хотел в Тамбов, но в который якобы не летают самолеты? Еще как летают! Своим удивлением мы поделились в пабликах нашего сайта, фото и видео «улетели» благодаря «Ростелекому» в разы быстрее самолета.
Татарский вал
Гостей Тамбова, въезжающих в город по трассе Р-119 «Орёл — Ливны — Тамбов», встречает вал, защищавший русские территории от набегов татар в XVI—XVII вв.еках. Фрагменты такого же вала сохранились в Усманском районе. Именно о воссоздании этого сооружения шла речь на встрече президента Путина с липецкими общественниками весной этого года в Усмани. На Тамбовщине сохранились аж 42 километра земляных фортификаций. И часть этого вала практически примыкает к трассе Р-119 у села Стрельцы. Здесь историю можно потрогать руками.
Мы лазали по валу, утопая по пояс в траве. Убедились, что и сейчас он предоставил бы преграду для конницы. Насыпали такие валы с учетом того, что конь в силу своих физиологических особенностей сломал бы позвоночник, пытаясь преодолеть преграду. А уж с наездником справлялись стрельцы и ополченцы. Кроме того, четыре века назад перед валом находился заполненный водой ров, а на подступах обороняющиеся рассыпали так называемый «чеснок» — кованые шипы, которые серьезно ранили лошадей. Кстати, возле Татарского вала ежегодно в середине августа проводится музыкальный фестиваль «Чернозем», в котором принимают участие звёзды отечественного рока.

Подготовка к фестивалю уже начата. Мы стали свидетелями подвоза сюда реквизита. Готовящие площадку рабочие рассказали нам, что сохранился не только вал, но и места, где стояли раньше сторожевые башни. Сейчас их не видно из-за травы, а вот на спутниковых снимках просматриваются шестиугольники на этих местах. Не исключено, что в рамках указания Путина о воссоздании Белгородской засечной черты башни не обойдут стороной. Наша же экспедиция планирует вскоре побывать в уже восстановленной крепости Засечной черты на Белгородчине. Побродив по Татарскому валу, утолив на жаре под 30 жажду квасом и лимонадами от нашего партнера ООО «Липецкпиво» , едем дальше
Татарский вал
Около 400 лет назад, перед валом находился заполненный водой ров, а на подступах рассыпан так называемый «чеснок» - кованые шипы, которые серьезно ранили лошадей
Аномальная зона
В список достопримечательностей Тамбовской области входит Святовское озеро. Оно такое же круглое, как и в рязанском селе Борки, где мы побывали ранее. Следуя указаниям навигатора, легко находим съезд в лес, где и упираемся в непреодолимую колею. Более того, посередине этой колеи врыт столб, делающий проезд к озеру невозможным даже для самого мощного внедорожника.
Но где наша не пропадала! Отправляемся к озеру пешком, включив навигаторы на телефоне.

Тропа к озеру интересная. Воздух удивительной чистоты наполнен ароматами лесных трав. Лес тут смешанный: ели, дубы, осины, березки. Поэтому микс — волшебный. И все бы замечательно, если бы не полчища комаров и слепней, от которых все два километра приходится отбиваться.

О Святовском озере ходит множество легенд. Говорят, что оно метеоритного происхождения, что в нем находится затопленная церковь, что по ночам у озера слышен звон колоколов и видны сияющие на дне кресты. Также о Святовском озере говорят как об аномальной зоне, где творится всякая чертовщина. Тут, мол, видели и русалок, и леших. Мы леших не видели, пения русалок не слышали, а только кошмарный звон комаров. Само озеро покрыто тиной, а берега заболочены. Разочарованные, мы спешной рысцой, отбиваясь от кровососущей стаи, вернулись к автомобилю.

Совет путешественникам: такой достопримечательности и места отдыха, как Святовское озеро, в Пригородном районе Тамбова не существует. Это, скорее, огромное болото, к которому без сапог-бродней не подобраться. Тратить время на его посещение не стоит. Тем более, что дальше по маршруту есть и на что посмотреть и где очень хорошо отдохнуть.
Прогулялись три священника - появился Тригуляй
Прямо по трассе через пять километров от съезда к Святовскому озеру находится поселок Тригуляй. Уютный, с особняками, поселок стоит на живописных берегах реки Цна, которая сама по себе — жемчужина Тамбовщины. В Тригуляе же, по преданию, любил прохаживаться в конце XVII века будущий святой Питирим Тамбовский. Однажды он гулял по берегу Цны с еще одним будущим святым, Митрофаном Воронежским, и третьим собратом по вере — иноком Иннокентием, и ему в голову пришла идея построить тут монастырь.
Так появилось название поселка — Тригуляй, то есть место прогулки трех православных иерархов.
Сейчас Трегуляевский Иоанно-Предтеченский монастырь - место паломничества верующих. На его территории восстанавливается очень красивый храм, а рядом с ним - братский корпус, больше похожий на сказочный терем.
В обители на берегу Цны есть святой источник, вода которого считается целебной. Там мы познакомились с Николаем, который, несмотря на вероисповедание (он назвался старовером) купался в православной купели. Николай спросил нас:

 — А в Липецке есть староверы?

На этот вопрос мы ответить не смогли, но убедились, что Иоанно-Предтеченский монастырь в Тригуляе — место силы, как сейчас модно выражаться.

Кстати, в Тригуляе можно снять особнячок для летнего отдыха. Предложений много. Место здесь курортное, красивое, берега Цны благоустроены.
Тригуляй
В Тригуляе, по преданию, любил гулять в конце XVII века будущий святой Питирим Тамбовский. Однажды он прогуливался в этом райском месте с еще одним будущим святым Митрофаном Воронежским, и третьим собратом по вере – иноком Иннокентием, и ему в голову пришла идея построить тут монастырь. Так появилось название поселка - Тригуляй
Пьяные куклы
Дальше по трассе от Тригуляя — Котовск. Городок этот похож чистотой на наши Грязи. Но в нем мы не задерживались, так как наш путь лежит к популярному месту летнего отдыха — Котовскому водохранилищу. Здесь нас заинтересовала разве что необычная скульптура кукол-неваляшек. Именно тут их производят, а потому Котовск считается родиной неваляшки.

Памятник из трех кукол интересный, но одна из них выглядит странно — кажется, что неваляшке плохо. Возможно, она во время взрослого застолья отведала не тот напиток, и, выронив соску, которая упала к ее ногам, намерена начать разборки с вопроса: «А ты меня уважаешь?!» Композиция эта и название носит не менее странное: «Эволюция».
Оказывается, памятник работы тамбовчанина Александра Куликова несколько лет назад вызвал скандал именно из-за замеченных нами странностей. С тех пор идут споры о том, нужен ли он городу. А пока у памятника богатый бэкграунд. Он стал местной достопримечательностью. Прохожие рассказали, что «Эволюция» — популярнейший фон для селфи.
город Котовск
Одна из неваляшек выглядит странно – кажется, что куколке плохо, возможно она во время взрослого застолья отведала не тот напиток, и, выронив соску, которая валяется прямо у нее под ногами, намерена начать разборки с расспросами: «А ты меня уважаешь?!».
Тамбовская Юрмала
Покрутившись с фотоаппаратами у неваляшек, поехали дальше к Котовскому водохранилищу. Водоему всего 25 лет, он находится на запруженной дамбой реке Лесной Тамбов. Водохранилище не такое большое, как Матырское (его длина — 12 километров против наших 40), но шире липецкого моря на полкилометра. Но дело не в этом. Котовское водохранилище официально является зоной рекреации, и муниципалитет Котовска следит за благоустройством его берегов.
Пляж Котовского моря — просто загляденье. Чистейший песок, небольшие дюны и лес словно наступают на берег. Молодые сосенки создают в жару прохладу, а запах хвои напоминает берег Балтики где-нибудь в Сестрорецке, Комарово или на рижском взморье.

На берегу есть зоны для пикников и даже длинные большие столы для банкетов. На пляже в основном нам встретились родители с детьми. Мы легко нашли свободное место для отдыха, где немного и гульнули, выпив за здоровье наших читателей новинку от завода «Липецкпиво» — овсяный квас живого брожения «Иван Кваснин».
Пляж Котовского
моря - на загляденье
Чистейший песок, небольшие дюны, и лес словно наступает на берег по песку – молодые сосёнки создают в жару прохладу, а запах хвои напоминает берег Балтики где-нибудь в Сестрорецке, Комарово, или рижское взморье.
На речном катере вдоль Эльдорадо
Еще проезжая по Тамбову в сторону Тригуляя и Котовска, мы обратили внимание на полностью оборудованные пляжи реки Цна. «Гавайские» зонтики, лежаки, чистый песок, спасательный пункт. Подумалось: «Ну, ведь здорово же! Жаль, у липчан этого нет». Наш городской пляж и до пандемии был не сильно благоустроен, а теперь и вовсе на реконструкции, которая неизвестно когда закончится, а главное, неведомо чем. Тамбовчанам же повезло в этом плане больше.
Заселившись в расположенную в черте города на территории лесничества гостиницу, мы снова удивились. Тамбовчане на дали погибнуть советским санаториям, профилакториям и пионерлагерям, переоборудовав их под отели и гостиницы. Казалось бы, да зачем в Тамбове столько гостиниц, не курорт же? Но это — на первый взгляд. Отели оказались заселены, в летних кафе на улицах при них — полно посетителей. Жизнь тут кипит. По одной из проток реки Цна, чуть не под окном нашей гостиницы, снуют лодочки. Отдыхающие гомонят, играет гитара. И все это — в простой рабочий день. То есть — вполне себе курорт!

От экипажей лодочек и узнаем, что в Тамбове, на набережной, можно взять лодку напрокат и кататься по каналам и протокам Цны.

И вот сам Тамбов. Хорошо видно, как за последние годы изменился город. Во-первых, в более-менее приличное состояние приведены дороги. Еще лет 5−7 назад они были здесь, как в Касимове, теперь же такие, как в Липецке: местами — отличные, местами — не очень, но передвигаться можно. Много старинных особняков, состояние которых не идеально, но видно, что разрушиться им не дают. Много храмов, особенно красивых по вечерам, когда загорается подсветка. Выделяется колокольня Спасо-Преображенского собора со светящимся красным крестом. Кстати, крест светится красным не ради красоты, а по причине безопасности: чтобы в темноте на него не налетел вертолет или легкий самолет.
«Арбат» Тамбова, улица Коммунальная, очень похожа на елецкий «Арбат». Развивается по тому же принципу — в старинных купеческих особнячках открыты сувенирные лавки, кофейни, пекарни, рестораны, магазины известных и не очень брендов. Скульптура грудастой тамбовской казначейши, также много лет вызывающая споры, но ставшая достопримечательностью — популярное место для селфи и магических обрядов. Тамбовчане и гости города натерли до золотого блеска… Нет, не грудь казначейши, а каблук ее туфли. Говорят, он исполняет желания.
Многие кафе и ресторанчики, бары в Тамбове открыты, но какие-то еще не работали из-за пандемии. Ограничения в Тамбове должны снять 31 июля, хотя местные жители в это и не верят, говорят, что ограничения то и дело продлевают. Впрочем, Тамбов, как и Липецк, во время пандемии живет по принципу «нельзя, но можно». Работа магазинов и общепита не поддается никакой логике. Одни — работают, другие такие же — нет. Кафе с уличными верандами в Тамбове во время нашего визита работали, павильоны с мороженым, водой, пончиками и шаурмой — тоже. На Коммунальной-Арбате рестораны были закрыты, зато работали пекарни. На одной из уличных веранд мы пообедали. Ценник обычный. Первое, второе — цыпленок «по-тифлисски» с горой салата и плошкой молодого сыра — обошлись в 400 рублей.
Набережная Тамбова — визитная карточка города. Она благоустроена едва ли хуже, чем набережные черноморских курортов. Река Цна — природное чудо. Ее протоки и каналы огибают огромный городской участок, который, по сути, является островом. И называется этот остров — Эльдорадо. Жизнь на набережной бьет ключом. Здесь, как в Сочи, полно отдыхающих, на пляжах по обоим берегам реки — тьма народа. По Цне, как по каналам Санкт-Петербурга, бегают речные трамвайчики. Цена прогулки — всего 200 рублей. Конечно же, мы прокатились на одном из них.

На набережной расположена и знаменитая усадьба Асеевых с великолепным парком и фонтанами. И центральный парк культуры и отдыха — здесь же, на набережной. Он «заточен» на детский отдых. Правда, большую часть лета из-за известных событий аттракционы в нем были закрыты, зато действуют детские игровые площадки.

В районе набережной есть интересные скульптуры, например, Петра и Февронии, как символа любви и верности, или памятник тамбовскому мужику в виде крестьянина с плугом.
Деревенский спа-курорт
Блогеры настоятельно рекомендуют побывать на водопаде реки Савала. Он находится в ста километрах от Тамбова по трассе «Каспий» в сторону Волгограда. То есть от Липецка примерно в 250 километрах.

В поисках созданного руками человека водопада пришлось немного поплутать. Водопад расположен у деревни Вязовая Жердевского района. От автодороги он недалеко, навигатор знает «Водопад на Савале», но приводит немного не туда, в поле. Лишь благодаря случаю мы выехали к святому источнику, находящемуся впритык к этой жердевской достопримечательности. Набиравший в источнике воду местный житель рассказал, что ехать надо по навигатору просто в Вязовое, где каждый подскажет, где находится водопад. Здесь к туристам привыкли: по сообщениям тамбовских СМИ, к водопаду приезжает до двухсот машин в день.
Водопад на Савале
К воде ведет хорошая и удобная лестница, с которой можно нырнуть прямо в заводь. Несколько гребков и ты уже под мощными строями водопада, он высотой в рост человека. Самый настоящий душ Шарко!
Но, несмотря на жаркое утро среды, на водопаде мы никого не обнаружили. Зато достопримечательность действительно удивила. Сама плотина точно такая же, как в Липецке на реке Воронеж, даже короче. А вот берега реки в этом месте благоустроены. Тут — полноценное место отдыха, со скамеечками, столиками, мангальными зонами. Для палаток — лужайка с выкошенной травой. Все это — дело рук жителей деревни и фермеров.
К воде ведет хорошая и удобная лестница, с которой можно нырнуть прямо в заводь. Несколько гребков — и ты уже под мощными струями водопада высотой в рост человека. Самый настоящий душ Шарко! Для полноценного отдыха с палаткой место идеальное, причем бесплатное и безопасное. Чистая вода — рядом в источнике, вокруг которого есть беседки и качели из берез. Магазин — в Вязовом. Живи хоть месяц! Стоит ли ехать в такую даль из Липецка? Вполне! Ведь отдых — это не только экзотика островов и «полный фарш» зарубежных отелей, что сейчас не совсем доступно, а просто — смена обстановки.

За двое суток в Тамбовской области на обеды и ужины мы потратили по 1500 рублей на человека, гостиница в лесу обошлась в 1400 рублей за номер со всеми удобствами. Автомобиль «LADA Vesta Sport» от автосалона ООО «Прайм» употребил 60 литров бензина на 625 километров нашего пути. Отличные связь и интернет нам предоставил ПАО «Ростелеком».
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