Заселившись в расположенную в черте города на территории лесничества гостиницу, мы снова удивились. Тамбовчане на дали погибнуть советским санаториям, профилакториям и пионерлагерям, переоборудовав их под отели и гостиницы. Казалось бы, да зачем в Тамбове столько гостиниц, не курорт же? Но это — на первый взгляд. Отели оказались заселены, в летних кафе на улицах при них — полно посетителей. Жизнь тут кипит. По одной из проток реки Цна, чуть не под окном нашей гостиницы, снуют лодочки. Отдыхающие гомонят, играет гитара. И все это — в простой рабочий день. То есть — вполне себе курорт!



От экипажей лодочек и узнаем, что в Тамбове, на набережной, можно взять лодку напрокат и кататься по каналам и протокам Цны.



И вот сам Тамбов. Хорошо видно, как за последние годы изменился город. Во-первых, в более-менее приличное состояние приведены дороги. Еще лет 5−7 назад они были здесь, как в Касимове, теперь же такие, как в Липецке: местами — отличные, местами — не очень, но передвигаться можно. Много старинных особняков, состояние которых не идеально, но видно, что разрушиться им не дают. Много храмов, особенно красивых по вечерам, когда загорается подсветка. Выделяется колокольня Спасо-Преображенского собора со светящимся красным крестом. Кстати, крест светится красным не ради красоты, а по причине безопасности: чтобы в темноте на него не налетел вертолет или легкий самолет.

