Мы лазали по валу, утопая по пояс в траве. Убедились, что и сейчас он предоставил бы преграду для конницы. Насыпали такие валы с учетом того, что конь в силу своих физиологических особенностей сломал бы позвоночник, пытаясь преодолеть преграду. А уж с наездником справлялись стрельцы и ополченцы. Кроме того, четыре века назад перед валом находился заполненный водой ров, а на подступах обороняющиеся рассыпали так называемый «чеснок» — кованые шипы, которые серьезно ранили лошадей. Кстати, возле Татарского вала ежегодно в середине августа проводится музыкальный фестиваль «Чернозем», в котором принимают участие звёзды отечественного рока.
Подготовка к фестивалю уже начата. Мы стали свидетелями подвоза сюда реквизита. Готовящие площадку рабочие рассказали нам, что сохранился не только вал, но и места, где стояли раньше сторожевые башни. Сейчас их не видно из-за травы, а вот на спутниковых снимках просматриваются шестиугольники на этих местах. Не исключено, что в рамках указания Путина о воссоздании Белгородской засечной черты башни не обойдут стороной. Наша же экспедиция планирует вскоре побывать в уже восстановленной крепости Засечной черты на Белгородчине. Побродив по Татарскому валу, утолив на жаре под 30 жажду квасом и лимонадами от нашего партнера ООО «Липецкпиво»
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