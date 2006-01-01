30 марта администрация области опубликовала документ о всеобщей самоизоляции
. Закрыли даже церкви. Покидать жилье можно было только официально работающим людям, тем, кому требовалась медицинская помощь, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выноса мусора, выгула собак на расстоянии не более 100 метров
от дома. Потом власти разрешили выход на улицу только по специальным SMS-сообщениям
. Так в обиход вошло новое выражение - цифровой пропуск
. За ним нужно было обращаться в Единую диспетчерскую службу сначала жителям Задонска, потом - Липецка, Ельца и Чаплыгина
. Система получения кодов тут же вышла из строя из-за массовых обращений липчан в ЕДС. После вмешательства прокуратуры чиновники отменили коды для посещения аптек и магазинов, а уже в мае, когда липчане стали массово игнорировать получение цифровых пропусков, отменили их вовсе.
Даже такой лайтовый порядок получения разрешений на выход из дома тут же назвали цифровым концлагерем. С массовым недовольством липчан этой процедурой ничего не смогли сделать полицейские рейды
. «Мы в магазин!». «Мы из магазина». «Я - в аптеку!» «Мне с собачкой погулять» - люди быстро сообразили, что отвечать стражам порядка. Никого не испугала появившаяся с подачи губернатора в Кодексе Липецкой области об административных правонарушениях статья 8.6 («неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»), предусматривающих за нарушение режима самоизоляции штраф в пять тысяч рублей. Эта драконовская мера удивила даже Фемиду, отказавшуюся работать по региональному КоАП
, предпочтя проверенный временем федеральный Кодекс.
От безделья липчане в прямом смысле слова лезли на стену
. Весна породила массу челленждей: сделав что-то необычное, люди записывали видеоролики, рассылали их по соцсетям с призывом: «Делай, как я!» Например, один челлендж предполагал встать на руки, опереться ногами о стену, надеть в таком положении футболку и брюки. Кто-то же размещал в соцсетях панические слухи и попадал за это под суд. Губернатор тут же пообещал карать распространителей фейков. В итоге 36-летнюю липчанку оштрафовали на 15 тысяч за сообщение об автобусе, полном больными COVID-19. В такую же сумму обошелся маме, находящегося в инфекционке малыша, пост с фотографиями больничного обеда, в котором ей увиделись черви. Заявления известной липецкой зоозащитницы Екатерины Бильбао о нехватке в больницах лекарств стоили ей 30 000 рублей
(оспаривая штраф, женщина дошла до Европейского суда по правам человека).