Итоги Года

2020, вот ты крыса!

Заканчивается год, который по такому же чтимому в народе, как и церковному, восточному календарю, назывался годом Крысы. Адепты Крысы обещали нам защиту и поддержку, а та по факту принесла чуму. Так, если в России словами года были «гламур» (2007), «кризис» (2008), «Болотная» (2012), «госдура» (2013), «крымнаш» (2014), «беженцы» (2015), «Новичок» (2018), «протест» (2019), то в этом, по отчету Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина стали «самоизоляция» и «обнуление».
Филологи отметили и другие популярные слова этого года, которые не дотянули до рекордов: «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «коронавирус», «поправки» и «удаленка»: победитель определялся по тому, насколько чаще слово использовали в 2020 году по сравнению с тремя предыдущими годами (слово «ковид» не участвовало в этом сравнении, так как раньше его не существовало).

Внезапный ковид смешал карты и сломал планы всем. После праздника 8 марта липчане вместе со всей страной оказались на новом информационном фронте, на котором Украину и Сирию заменил зловредный вирус
Первого человека симптомами «короны» - так в обиходе стали называть эту инфекцию, - в регионе выявили 5 марта. Тогда же в соцсетях появился видеоролик из областной инфекционки, на котором медики в защитных костюмах выгружали из автомобиля «скорой помощи» специальную капсулу с пациентом. Тревога оказалась ложной: 30-летний мужчина вернулся из Франции здоровым. Но 7 марта коронавирус обнаружили сразу у трех липчан, приехавших из Италии. И с тех пор медики забыли о покое.

Первая волна коронавируса круто изменила нашу жизнь. 10 марта в регионе ввели режим повышенной готовности. Всем предприятиям и организациям предписали перейти на масочный режим. К концу марта ситуация по стране пошла вразнос. Президент объявил нерабочей неделей дни с 28 марта по 5 апреля. Потом Путин продлил нерабочие дни до 14 апреля, затем - до 30 апреля. Так де-факто безработными стали десятки тысяч липчан. Чтобы прервать цепочки заражений, закрыли детские сады. Ушли в онлайн вузы. Школьники всю четвертую четверть учились на удаленке.

Коронавирус не щадил никого, выкашивая чиновников, депутатов, полицейских, прокуроров и судей. Больно вирус ударил и по бизнесу. Кто-то из коммерсантов пытался игнорировать запреты, но областное управление потребительского ранка и ценовой политики жестко карало нарушителей. Были закрыты даже строительные магазины, что дико раздражало липчан, которые от вынужденного безделья хотели заняться ремонтами, но не могли купить краску и обои.

Губернатор Игорь Артамонов весной предполагал, что по самому негативному сценарию областная казна может недосчитаться 10 миллиардов рублей налогов, но в конце декабря сообщил о потерях 6-8 миллиардов. От дефолта регион спасли субсидии, субвенции и дотации из федерального бюджета.
В мае медикам за непосредственную работу с коронавирусными пациентами стали начислять обещанные Владимиром Путиным выплаты. И тут же не обошлось без накладок: бухгалтеры обсчитали премии в зависимости от непосредственного времени работы медиков с инфекционными больными, как того требует закон. Так, некоторые врачи получили по 10-15 тысяч надбавки, а не обещанные 50 тысяч рублей. Впрочем, ситуацию оперативно поправили, а практику стимулирующих выплат медперсоналу продлили до конца года.

Власть раскошелилась и на детей. В мае все семьи с детьми от 3 до 16 лет вне зависимости от уровня доходов получили право на единовременную выплату в 10 тысяч рублей на ребенка. Деньги начали выдавать 1 июня. И тут же из-за вала электронных обращений лег и долго не вставал сайт госуслуг. Несмотря на уговоры оформлять выплаты онлайн, родители штурмовали отделы Пенсионного фонда. Позже государство провело еще три выплаты. В июне и в июле дети до 16 лет получили по 10 тысяч рублей, в декабре президент страны подкинул под елки детям в возрасте до 8 лет по 5 тысяч.

Перепали федеральные деньги и бизнесу. В мае более 5 000 предпринимателей обратились за «коронавирусными выплатами. Финансовую поддержку в регионе получили весной почти 14 тысячи юрлиц и индивидуальных предпринимателей в виде выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого работника. Свои меры поддержки бизнеса разработали и в регионе. Чиновники снизили местные налоги, выделили 500 млн рублей для микрозаймов по ставке в 0,1-4% для бизнеса, не попавшего под государственные меры поддержки. Из всех источников финансирования бизнес получил преференции более чем на 3 млрд рублей.

… Контактных с больными COVID-19 людей в первую волну пандемии отвозили в созданный в Данкове обсерватор. С 1 по 13 апреля в регионе прекратили оказание плановой медицинской помощи. Для кого-то из липчан закрытые поликлиники и больницы обернулись усугублением хронических заболеваний или даже смертью: за первые полгода в регионе умерло на 400 человек больше, чем в январе-июне 2019-го. Начались «дела врачей» - по обвинениям в нарушении противоэпидемических требований Роспотребнадзора работы лишились главврачи областной клинической и психоневрологической больниц, нескольких ЦРБ.
30 марта администрация области опубликовала документ о всеобщей самоизоляции. Закрыли даже церкви. Покидать жилье можно было только официально работающим людям, тем, кому требовалась медицинская помощь, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выноса мусора, выгула собак на расстоянии не более 100 метров от дома. Потом власти разрешили выход на улицу только по специальным SMS-сообщениям. Так в обиход вошло новое выражение - цифровой пропуск. За ним нужно было обращаться в Единую диспетчерскую службу сначала жителям Задонска, потом - Липецка, Ельца и Чаплыгина. Система получения кодов тут же вышла из строя из-за массовых обращений липчан в ЕДС. После вмешательства прокуратуры чиновники отменили коды для посещения аптек и магазинов, а уже в мае, когда липчане стали массово игнорировать получение цифровых пропусков, отменили их вовсе.

Даже такой лайтовый порядок получения разрешений на выход из дома тут же назвали цифровым концлагерем. С массовым недовольством липчан этой процедурой ничего не смогли сделать полицейские рейды. «Мы в магазин!». «Мы из магазина». «Я - в аптеку!» «Мне с собачкой погулять» - люди быстро сообразили, что отвечать стражам порядка. Никого не испугала появившаяся с подачи губернатора в Кодексе Липецкой области об административных правонарушениях статья 8.6 («неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»), предусматривающих за нарушение режима самоизоляции штраф в пять тысяч рублей. Эта драконовская мера удивила даже Фемиду, отказавшуюся работать по региональному КоАП, предпочтя проверенный временем федеральный Кодекс.

От безделья липчане в прямом смысле слова лезли на стену. Весна породила массу челленждей: сделав что-то необычное, люди записывали видеоролики, рассылали их по соцсетям с призывом: «Делай, как я!» Например, один челлендж предполагал встать на руки, опереться ногами о стену, надеть в таком положении футболку и брюки. Кто-то же размещал в соцсетях панические слухи и попадал за это под суд. Губернатор тут же пообещал карать распространителей фейков. В итоге 36-летнюю липчанку оштрафовали на 15 тысяч за сообщение об автобусе, полном больными COVID-19. В такую же сумму обошелся маме, находящегося в инфекционке малыша, пост с фотографиями больничного обеда, в котором ей увиделись черви. Заявления известной липецкой зоозащитницы Екатерины Бильбао о нехватке в больницах лекарств стоили ей 30 000 рублей (оспаривая штраф, женщина дошла до Европейского суда по правам человека).
Власти противостоял житель Липецка Денис Власов. В одном случае он попытался привлечь к административной ответственности губернатора Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину за появление у вечного огня на площади Героев без масок (День Победы и шествие «Бессмертного полка» в этом году прошли онлайн), во втором - оспорил через суд режим самоизоляции, назвав его неконституционной мерой. Обе попытки были безуспешными.

Особенностью этого времени стали регулярные сливы записей выступлений губернатора и главы Липецка с заседаний оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Игоря Артамонова обвинили в манипуляции коронавирусной статистикой, а Евгению Уваркину - в желании обработать опасными для людей реагентами липецкие улицы. После скандалов и оправданий такие совещания сделали открытыми для СМИ.

В Липецкой области с марта по конец июля ковидом заболели 4474 человека, 21 из которых умер. В такие официальные данные не верили даже врачи. Новая реальность породила заявления чиновников о наработанном в первую волну пандемии «уникальном липецком опыте противостояния инфекции».
В частности, всех больных COVID-19 собирали для лечения в одном месте: в стоящих через забор друг к другу областной инфекционной клинической больнице и больнице скорой медицинской помощи, соответственно, в коронавирусных госпиталях №1 и №2. В первую волну никого из больных с подозрением на пневмонию не оставляли дома или в районных больницах, а везли в Липецк. До получения верифицированного диагноза к любой пневмонии медработники относились, как заболеванию, вызванному COVID-19. Более 13 тысяч медработников прошли соответствующее обучение по лечению «короны». Чиновники от медицины заявляли о массовом тестировании липчан. Из бюджета дополнительно выделяли сотни миллионов рублей на медикаменты, реанимобили, аппараты ИВЛ и иное оборудование, расходники для ПЦР-диагностики…

Первую волну ковида можно считать закончившейся 24 июля, когда федеральный Роспотребнадзор разрешил областной администрации перейти к заключительному этапу снятия ограничительных мер. Тогда пали последние запреты на работу гостиниц, ТРЦ (арендаторы «Европы» на Советской даже обратились к Путину за защитой от собственника здания), вещевых рынков, предприятий общепита, образовательных учреждений.
Впрочем, COVID-19 никуда не ушел. Просто о нем переслали много говорить в связи с кампанией по внесению изменений в Конституцию РФ. Тогда же, летом, появилось и второе по популярности в году Крысы слово - «обнуление». Главными поправками стали возможность действующего главы государства вновь баллотироваться в президенты после окончания второго подряд его срока в 2024 году, неприкосновенность президента России даже после окончания полномочий, возможность не исполнять постановления международных судов…

За поправки к Конституции высказались 78,56% жителей региона, против - 20,39% (в Липецке за поправки проголосовали 64,12% участвовавших в голосовании, против - 34,96%). «Это был непростой семидневный марафон», так о процессе волеизъявления, впервые в истории современной России растянутом на неделю, высказался глава облизбиркома Юрий Алтухов.

Роспотребнадзор запретил проведение этим летом массовых мероприятий. Но в итоге бал выпускников «Липецкие зори» прошел 31 июля в Быхановом саду, а закончился на набережной.
В сентябре жители Липецка голосовали за новый состав горсовета. Два месяца до начала голосования, которое длилось с учетом досрочного голосования аж 12 дней, представители оппозиции в соцсетях публиковали репортажи о встречах кандидатов от «Единой России» с избирателями в условиях запрета на массовые мероприятия. Но все такие потуги оказались тщетными: в сокращенный до 36 депутатов (за счет отказа от парламентариев-списочников от партий) новый горсовет попали 34 «единоросса» и всего один представитель условной оппозиции от «Справедливой России». Выборы по еще одному округу, в котором победил самовыдвиженец Дмитрий Красичков, признаны несостоявшимися. Понятно, что спикером горсовета стал член партии «медведей», первый заместитель секретаря Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Афанасьев.
На эти 12-дневные выборы в Липецке была крайне низкая явка избирателей. В урны бюллетени опустили всего 20,16% горожан, при этом 12% избирателей сделали это досрочно и, как утверждает оставшаяся за бортом горсовета оппозиция, добровольно-принудительно. Кстати, липчане охладели к выборам еще раньше. Так, в 2015 году на выборах в горсовет проголосовали 19% жителей Липецка.

И предыдущий созыв горсовета, и нынешний, стоит отдать депутатам должное, не уходил на самоизоляцию. Чего не скажешь об областном Совете: его спикер Павел Путилин увел депутатов в онлайн, чем вызвал негодование оппозиционных парламентариев. На волне эйфории от победы «Единой России» на выборах в Липецкий горсовет губернатор призвал «единороссов» повторить викторию в 2021 году, когда липчанам нужно будет избрать новый состав областного Совета (в декабре облсовет проголосовал за уменьшение числа парламентариев с нынешних 56 до 42 человек) и выбрать новых членов Госдумы
После окончания всех политических кампаний Россию накрыло второй волной ковида. И то ли вирус стал злее, то ли статистику поправили, но в регионе вместо одного-двух умиравших от короны в сутки в первую волну стали умирать по пять-шесть человек ежедневно. Что-то сломалось в «уникальном липецком опыте»?

В первую волну коронавируса проблемами были отсутствие масок и антисептиков в аптеках, во вторую - невозможность попасть на прием к терапевтам в поликлиники, нехватка в аптеках лекарств. Осенью государство впервые в истории выделило бесплатные медикаменты для амбулаторных больных, и тут же лечащиеся дома липчане завалили власть жалобами на трудности с получением бесплатных рецептов и лекарств. 22 октября GOROD48 опубликовал ставший бестселлером дневник переболевшего коронавирусом 28-летнего жителя Липецка - публикацию просмотрели более 600 000 раз!
Уже в конце года нашу медицину сотряс новый скандал: на распространенном в соцсетях видеоролике вице-губернатор Александр Ильин, начальник облздрава Юрий Шуршуков и заместитель руководителя территориального ФОМСа Елена Бунина потребовали от главврачей больниц и поликлиник срочно поправить отчетность ради освоения еще не оприходованных 350 миллионов рублей.

Вообще, скандалы были фишкой уходящего года. Так, в начале года в Липецк прогремел на всю страну из-за того, что в 21-й школе первоклассника лишили доступа к воде из кулера. Оказывается, мама ребенка не сдала денег на нужды класса! Тогда губернатор решил оборудовать каждую из 261 школ области фонтанчиками с питьевой водой. А в июне «по собственному желанию» покинул свою должность начальник главного управления МЧС по Липецкой области Михаил Салфетников. Как выяснилось, генерал-майор стал фигурантом уголовного дела о взятке. Кстати, летом в регионе сменился прокурор: место скоропостижно ушедшего 56-летнего Константина Кожевникова занял 41-летний Геннадий Анисимов, ранее являвшийся заместителем прокурора Саратовской области.

Дороги - еще одна извечная наша головная боль. На обновленном проспекте Победы в Липецке обнаружили строительный брак на 60 миллионов рублей. Позже обещанного мэрией срока возобновили движения автотранспорта на закрытой в этом году на ремонт улице Баумана. Ушло в зиму благоустройство площади Заводской. Вылезли наружу «косяки» прошлогоднего благоустройства улицы Космонавтов… Во многих скандалах фигурировало столичное ООО ТК «Руслан-1», которое вот уже два года подряд получает самые денежные жирные подряды на строительство и ремонт дорог.
Вишенкой на торте стали уголовные дела в отношении руководителя ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Александра Павленко - его обвиняют в получении взятки, и областного управления дорог и транспорта - начальник ведомства Валентин Малахов стал подозреваемым в превышении должностных полномочий и добровольно оставил должность.

Продолжалась кадровая кадриль во власти. Сменились главы Липецкого, Воловского, Лебедянского и Краснинского районов. У руля муниципалитетов появились новые люди, так как старые либо вляпались в скандалы, как это случилось, например, с главой Краснинского района Михаилом Конаныхиным (из поликлиники при районной больнице ушли все терапевты), либо стали фигурантами уголовных дел. Так, глава Тербунского района Сергей Иванов ждет суда по обвинению в превышении должностных полномочий (по версии следствия, он, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми, позволил добыть из сельского оврага 14 тысяч тонн песка на сумму более 3 млн рублей). А экс-глава Данкова Алексей Левин ждет суда по обвинению во взяточничестве.

А еще в этом аномальном году было немало температурных рекордов. 4 марта воздух в Липецке прогрелся до +8,9 градусов (предыдущий максимум был зарегистрирован в 2008 году с его +8,1 градусом), а 5 марта столбик термометра поднялся до 8,8 градуса (в этот день было холоднее только в 2016 году, когда воздух прогрелся до 6,2 градуса). Вообще, март в этом году стал самым теплым за всю историю наблюдений - синоптики 10 раз переписывали температурные рекорды. 7 июля в Липецке температура воздуха составила 34,9 градуса (на 0,2 градуса выше, чем в 1954 году). 31 августа воздух прогрелся до 33,1 градуса (прежнее достижение было установлено в 2018 году с его +32 градусами). 1 сентября в Липецке зафиксировали 33,7 градуса (в этот день в 2018 году было 33,2 градуса).
comments powered by HyperComments
Made on
Tilda