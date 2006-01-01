Уже в конце года нашу медицину сотряс новый скандал: на распространенном в соцсетях видеоролике вице-губернатор Александр Ильин, начальник облздрава Юрий Шуршуков и заместитель руководителя территориального ФОМСа Елена Бунинаи поликлиник срочно поправить отчетность ради освоения еще не оприходованных 350 миллионов рублей.Вообще, скандалы были фишкой уходящего года. Так, в начале года в Липецк прогремел на всю страну из-за того, что в 21-й школе первоклассникаиз кулера. Оказывается, мама ребенка не сдала денег на нужды класса! Тогда губернатор решил оборудовать каждую из 261 школ области. А в июне «по собственному желанию» покинул свою должность начальник главного управления МЧС по Липецкой области Михаил Салфетников. Как выяснилось, генерал-майор стал фигурантом уголовного дела о взятке. Кстати, летом в регионе сменился прокурор: место скоропостижно ушедшего 56-летнего Константина Кожевникова занял 41-летний Геннадий Анисимов, ранее являвшийся заместителем прокурора Саратовской области.Дороги - еще одна извечная наша головная боль. На обновленном проспекте Победы в Липецке. Позже обещанного мэрией срока возобновили движения автотранспорта на закрытой в этом году на ремонт улице Баумана. Ушло в зиму благоустройство площади Заводской. Вылезли наружу «косяки» прошлогоднего… Во многих скандалах фигурировало столичное ООО ТК «Руслан-1», которое вот уже два года подряд получает самые денежные жирные подряды на строительство и ремонт дорог.