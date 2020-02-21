ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ
Говорят, в России два по-настоящему всенародных праздника – Новый год и 8 марта. В преддверии Международного женского дня мы решили выяснить, чего хотят женщины. В отличие от героя Мэла Гибсона из одноимённого фильма (кстати, картина в этом году отмечает 20-летний юбилей) нам даже не потребовался несчастный случай, чтобы начать читать женские мысли.
Мы спросили известных липецких женщин о секретах идеального праздника, лучших подарках и рецептах женского счастья. Ведь песенное утверждение «Женское счастье – был бы милый pядом, ну а больше ничего не надо» давным-давно устарело. Надо, и очень много!
А чего же ещё хотят женщины?
ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ
Говорят, в России два по-настоящему всенародных праздника – Новый год и 8 марта. В преддверии Международного женского дня мы решили выяснить, чего хотят женщины. В отличие от героя Мэла Гибсона из одноимённого фильма (кстати, картина в этом году отмечает 20-летний юбилей) нам даже не потребовался несчастный случай, чтобы начать читать женские мысли.
Мы спросили известных липецких женщин о секретах идеального праздника, лучших подарках и рецептах женского счастья. Ведь песенное утверждение «Женское счастье – был бы милый pядом, ну а больше ничего не надо» давным-давно устарело. Надо, и очень много!
А чего же ещё хотят женщины?
ЧЕГО ХОТЯТ
Говорят, в России два по-настоящему всенародных праздника – Новый год и 8 марта. В преддверии Международного женского дня мы решили выяснить, чего хотят женщины. В отличие от героя Мэла Гибсона из одноимённого фильма (кстати, картина в этом году отмечает 20-летний юбилей) нам даже не потребовался несчастный случай, чтобы начать читать женские мысли.
Мы спросили известных липецких женщин о секретах идеального праздника, лучших подарках и рецептах женского счастья. Ведь песенное утверждение «Женское счастье – был бы милый pядом, ну а больше ничего не надо» давным-давно устарело. Надо, и очень много!
А чего же ещё хотят женщины?
ЖЕНЩИНЫ
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