Я обожаю сама делать подарки, а вот мужу часто даю задания: подарок-сюрприз, подарок не дороже 500 рублей. Это даже не для экономии, а скорее для возможности применить фантазию. Если вспоминать что-то конкретное, то были цветы, поход в театр, сертификаты в SPA, уборка дома (кстати, отличный подарок!). Муж прекрасно знает, что духи и украшения я выбираю сама, а в ресторанах не отдыхаю в силу своей деятельности – это усложняет задачу, но он справляется отлично.



Думаю, что подарки не могут быть неудачными, даже если это от коллег, по заданию, а не по желанию. Подарок – это в любом случае напоминание о празднике, торжестве с определенным посылом хорошей, доброй энергии.



В этом году лучшим подарком было бы время! Время, чтобы поваляться с детьми у телевизора с вкусняшками или погулять, при условии, конечно, хорошей погоды... Время для поездки к родителям, чтобы обнять и поздравить маму.



