8 Марта – это не просто дополнительный выходной с обязательными цветами и подарками «для прекрасных дам» в ответ на поздравление мужчин 23 февраля. Изначально Международный женский день был символом солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и уважение к женскому труду. Со временем феминистская тематика исчезла даже с открыток, а акценты сместились на восхваление красоты, весны и материнства, сделав праздник похожим скорее на День матери в европейских странах. С 8 Марта сегодня связано множество традиций: ни одна дама не останется без внимания, все поздравляют мам, в рабочих коллективах чествуют прекрасных коллег, школьники дарят подарки одноклассницам, а пушистые мимозы и нежные тюльпаны можно купить буквально на каждом углу.
Каким будет праздник в этом году для ваших любимых женщин – зависит только от вас. Несомненно одно: это отличный повод уделить внимание близким. Навестить маму, провести время с подругами, позаботиться о жене, поблагодарить коллег за помощь и поддержку на работе. И хотя бы отчасти вернуть празднику изначальный смысл – услышать женщин и понять, каким бы они хотели видеть этот день.
Tele2 предлагает готовиться к Международному женскому дню по другим правилам – тем, которые женщины установят сами. В спецпроекте «Правильные подарки
» мы собрали мнения известных жительниц Липецка о том, какие сюрпризы на 8 Марта им запомнились больше всего, какие стали самыми провальными и что бы они хотели получить на самом деле.
Чего хотят женщины в свой праздник? Мы не стали гадать, а решили задать прямой вопрос нашим экспертам.