Женский взгляд
на 8 Марта
Женский взгляд
на 8 Марта

8 Марта – это не просто дополнительный выходной с обязательными цветами и подарками «для прекрасных дам» в ответ на поздравление мужчин 23 февраля. Изначально Международный женский день был символом солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и уважение к женскому труду. Со временем феминистская тематика исчезла даже с открыток, а акценты сместились на восхваление красоты, весны и материнства, сделав праздник похожим скорее на День матери в европейских странах. С 8 Марта сегодня связано множество традиций: ни одна дама не останется без внимания, все поздравляют мам, в рабочих коллективах чествуют прекрасных коллег, школьники дарят подарки одноклассницам, а пушистые мимозы и нежные тюльпаны можно купить буквально на каждом углу.

Каким будет праздник в этом году для ваших любимых женщин – зависит только от вас. Несомненно одно: это отличный повод уделить внимание близким. Навестить маму, провести время с подругами, позаботиться о жене, поблагодарить коллег за помощь и поддержку на работе. И хотя бы отчасти вернуть празднику изначальный смысл – услышать женщин и понять, каким бы они хотели видеть этот день.

Tele2 предлагает готовиться к Международному женскому дню по другим правилам – тем, которые женщины установят сами. В спецпроекте «Правильные подарки» мы собрали мнения известных жительниц Липецка о том, какие сюрпризы на 8 Марта им запомнились больше всего, какие стали самыми провальными и что бы они хотели получить на самом деле.

Чего хотят женщины в свой праздник? Мы не стали гадать, а решили задать прямой вопрос нашим экспертам.

Я обожаю сама делать подарки, а вот мужу часто даю задания: подарок-сюрприз, подарок не дороже 500 рублей. Это даже не для экономии, а скорее для возможности применить фантазию. Если вспоминать что-то конкретное, то были цветы, поход в театр, сертификаты в SPA, уборка дома (кстати, отличный подарок!). Муж прекрасно знает, что духи и украшения я выбираю сама, а в ресторанах не отдыхаю в силу своей деятельности – это усложняет задачу, но он справляется отлично.

Думаю, что подарки не могут быть неудачными, даже если это от коллег, по заданию, а не по желанию. Подарокэто в любом случае напоминание о празднике, торжестве с определенным посылом хорошей, доброй энергии.

В этом году лучшим подарком было бы время! Время, чтобы поваляться с детьми у телевизора с вкусняшками или погулять, при условии, конечно, хорошей погоды... Время для поездки к родителям, чтобы обнять и поздравить маму.

Совет: свободное время – очень ценный подарок для занятой современной леди. Конечно, домашние обязанности нужно делить поровну не только на праздниках, но раз уж появился повод – почему бы не освободить женщину от дел полностью? Пусть это будет день, когда она будет делать только то, что захочет.
Евгения Фетисова, руководитель Творческого объединения профессионалов, арт-директор культурно-развлекательного центра:
Я обожаю сама делать подарки, а вот мужу часто даю задания: подарок-сюрприз, подарок не дороже 500 рублей. Это даже не для экономии, а скорее для возможности применить фантазию. Если вспоминать что-то конкретное, то были цветы, поход в театр, сертификаты в SPA, уборка дома (кстати, отличный подарок!). Муж прекрасно знает, что духи и украшения я выбираю сама, а в ресторанах не отдыхаю в силу своей деятельности – это усложняет задачу, но он справляется отлично.

Думаю, что подарки не могут быть неудачными, даже если это от коллег, по заданию, а не по желанию. Подарокэто в любом случае напоминание о празднике, торжестве с определенным посылом хорошей, доброй энергии.

В этом году лучшим подарком было бы время! Время, чтобы поваляться с детьми у телевизора с вкусняшками или погулять, при условии, конечно, хорошей погоды... Время для поездки к родителям, чтобы обнять и поздравить маму.

Совет: свободное время – очень ценный подарок для занятой современной леди. Конечно, домашние обязанности нужно делить поровну не только на праздниках, но раз уж появился повод – почему бы не освободить женщину от дел полностью? Пусть это будет день, когда она будет делать только то, что захочет.
Евгения Фетисова, руководитель Творческого объединения профессионалов, арт-директор культурно-развлекательного центра:
Я обожаю сама делать подарки, а вот мужу часто даю задания: подарок-сюрприз, подарок не дороже 500 рублей. Это даже не для экономии, а скорее для возможности применить фантазию. Если вспоминать что-то конкретное, то были цветы, поход в театр, сертификаты в SPA, уборка дома (кстати, отличный подарок!). Муж прекрасно знает, что духи и украшения я выбираю сама, а в ресторанах не отдыхаю в силу своей деятельности – это усложняет задачу, но он справляется отлично.

Думаю, что подарки не могут быть неудачными, даже если это от коллег, по заданию, а не по желанию. Подарокэто в любом случае напоминание о празднике, торжестве с определенным посылом хорошей, доброй энергии.

В этом году лучшим подарком было бы время! Время, чтобы поваляться с детьми у телевизора с вкусняшками или погулять, при условии, конечно, хорошей погоды... Время для поездки к родителям, чтобы обнять и поздравить маму.

Совет: свободное время – очень ценный подарок для занятой современной леди. Конечно, домашние обязанности нужно делить поровну не только на праздниках, но раз уж появился повод – почему бы не освободить женщину от дел полностью? Пусть это будет день, когда она будет делать только то, что захочет.
Евгения Фетисова, руководитель Творческого объединения профессионалов, арт-директор культурно-развлекательного центра:
Самый лучший подарок, который я получила на 8 Марта,браслет Pandora. Мне очень нравится, когда мужчина обращает внимание и запоминает, что нравится женщине, о чем она мечтает, а потом радует приятным сюрпризом. Я вряд ли буду рада посуде или бытовой технике: в праздник хочется отдохнуть от быта (ведь многодетной маме и так достаточно много времени приводится проводить на кухне), почувствовать себя красивой, любимой и желанной. А лучшим подарком в этом году станет признание в любви и приглашение на свидание в красивое романтическое место.

Совет: начинайте готовиться к празднику заранее (возможно, этот совет будет актуален уже в следующем году). Заведите страницу в заметках смартфона или в записной книжке и записывайте туда все идеи, которые приходят в течение года, и тогда перед праздником у вас будет целый список возможных приятных сюрпризов.
Дарья Хозяева, основатель Академии модельного бизнеса, бизнес-леди, многодетная мама:
Самый лучший подарок, который я получила на 8 Марта,браслет Pandora. Мне очень нравится, когда мужчина обращает внимание и запоминает, что нравится женщине, о чем она мечтает, а потом радует приятным сюрпризом. Я вряд ли буду рада посуде или бытовой технике: в праздник хочется отдохнуть от быта (ведь многодетной маме и так достаточно много времени приводится проводить на кухне), почувствовать себя красивой, любимой и желанной. А лучшим подарком в этом году станет признание в любви и приглашение на свидание в красивое романтическое место.

Совет: начинайте готовиться к празднику заранее (возможно, этот совет будет актуален уже в следующем году). Заведите страницу в заметках смартфона или в записной книжке и записывайте туда все идеи, которые приходят в течение года, и тогда перед праздником у вас будет целый список возможных приятных сюрпризов.
Дарья Хозяева, основатель Академии модельного бизнеса, бизнес-леди, многодетная мама:
Самый лучший подарок, который я получила на 8 Марта,браслет Pandora. Мне очень нравится, когда мужчина обращает внимание и запоминает, что нравится женщине, о чем она мечтает, а потом радует приятным сюрпризом. Я вряд ли буду рада посуде или бытовой технике: в праздник хочется отдохнуть от быта (ведь многодетной маме и так достаточно много времени приводится проводить на кухне), почувствовать себя красивой, любимой и желанной. А лучшим подарком в этом году станет признание в любви и приглашение на свидание в красивое романтическое место.

Совет: начинайте готовиться к празднику заранее (возможно, этот совет будет актуален уже в следующем году). Заведите страницу в заметках смартфона или в записной книжке и записывайте туда все идеи, которые приходят в течение года, и тогда перед праздником у вас будет целый список возможных приятных сюрпризов.
Дарья Хозяева, основатель Академии модельного бизнеса, бизнес-леди, многодетная мама:
Как человек практичный, я люблю полезные подарки. Меня порадует все, что пригодится в хозяйстве, или то, чем я смогу пользоваться каждый день. Кухонная утварь, косметика, зарядка для телефона всегда в почете. И цветочки я тоже люблю. Настоящая неудачаэто если совсем без подарка. Но со мной такого, к счастью, не случалось. Что касается пожеланий к подаркамя не занимаюсь визуализацией. Все самое классное в моей жизни случается совершенно неожиданно.
Совет: не бойтесь простых проверенных решений. Если вы уверены, что практичный подарок оценят по достоинству, не отказывайтесь от идеи преподнести то, что пригодится в хозяйстве. И, конечно, сопроводите презент самыми теплыми и искренними поздравлениями
Алина Мухаметшина, блогер, основатель проекта по правильному питанию:
Как человек практичный, я люблю полезные подарки. Меня порадует все, что пригодится в хозяйстве, или то, чем я смогу пользоваться каждый день. Кухонная утварь, косметика, зарядка для телефона всегда в почете. И цветочки я тоже люблю. Настоящая неудачаэто если совсем без подарка. Но со мной такого, к счастью, не случалось. Что касается пожеланий к подаркамя не занимаюсь визуализацией. Все самое классное в моей жизни случается совершенно неожиданно.
Совет: не бойтесь простых проверенных решений. Если вы уверены, что практичный подарок оценят по достоинству, не отказывайтесь от идеи преподнести то, что пригодится в хозяйстве. И, конечно, сопроводите презент самыми теплыми и искренними поздравлениями
Алина Мухаметшина, блогер, основатель проекта по правильному питанию:
Как человек практичный, я люблю полезные подарки. Меня порадует все, что пригодится в хозяйстве, или то, чем я смогу пользоваться каждый день. Кухонная утварь, косметика, зарядка для телефона всегда в почете. И цветочки я тоже люблю. Настоящая неудачаэто если совсем без подарка. Но со мной такого, к счастью, не случалось. Что касается пожеланий к подаркамя не занимаюсь визуализацией. Все самое классное в моей жизни случается совершенно неожиданно.
Совет: не бойтесь простых проверенных решений. Если вы уверены, что практичный подарок оценят по достоинству, не отказывайтесь от идеи преподнести то, что пригодится в хозяйстве. И, конечно, сопроводите презент самыми теплыми и искренними поздравлениями
Алина Мухаметшина, блогер, основатель проекта по правильному питанию:
Самый лучший подарок на 8 Марта101 белая роза. Было это еще в студенческие годы, так что подарок был нереально дорогой и неожиданный. Самый неудачный варианткогда про праздник просто забыли и даже не позвонили. А в этом году я бы хотела, чтобы муж убрал весь дом, отвез детей к бабушке и устроил романтический ужин с шашлыком прямо дома.
Совет: забота и отдых – лучший подарок. Возможно, не стоит тратить время на предпраздничный забег по магазинам, а лучше просто запланировать и провести идеальный день вместе?
Екатерина Хаджанлы, фотограф,
блогер:
Самый лучший подарок на 8 Марта101 белая роза. Было это еще в студенческие годы, так что подарок был нереально дорогой и неожиданный. Самый неудачный варианткогда про праздник просто забыли и даже не позвонили. А в этом году я бы хотела, чтобы муж убрал весь дом, отвез детей к бабушке и устроил романтический ужин с шашлыком прямо дома.
Совет: забота и отдых – лучший подарок. Возможно, не стоит тратить время на предпраздничный забег по магазинам, а лучше просто запланировать и провести идеальный день вместе?
Екатерина Хаджанлы, фотограф, блогер:
Самый лучший подарок на 8 Марта101 белая роза. Было это еще в студенческие годы, так что подарок был нереально дорогой и неожиданный. Самый неудачный варианткогда про праздник просто забыли и даже не позвонили. А в этом году я бы хотела, чтобы муж убрал весь дом, отвез детей к бабушке и устроил романтический ужин с шашлыком прямо дома.
Совет: забота и отдых – лучший подарок. Возможно, не стоит тратить время на предпраздничный забег по магазинам, а лучше просто запланировать и провести идеальный день вместе?
Екатерина Хаджанлы, фотограф, блогер:
Вывод очевиден: правильный подарок для каждой женщины свой.
А чтобы получить презент от Tele2, запускайте интерактивную игру к гендерным праздникам «Ловите полезные подарки». Переходите по ссылке или сканируйте QR-код в салонах связи Tele2, выбирайте пол игрока и присоединяйтесь к праздничной гонке! Ваша задача – уклоняться от ненужных знаков внимания, ловить полезные подарки и получать бонусы и сюрпризы. Обменять ваш выигрыш на скидки и реальные призы можно в любом салоне связи оператора. Ведь пока вы ищете подарки для любимых – важно не забыть и про себя.

Кроме того, Tele2 всегда готова помочь вам с выбором подарков. В салонах связи оператора всегда можно приобрести самые актуальные модели смартфонов лучших мировых брендов и дополнить покупку аксессуарами, совместимыми устройствами или оптимальным тарифом. А при покупке по акции Combo можно получить скидку 50% на второй смартфон в чеке. *
Какой подарок станет идеальным для вас на 8 Марта?
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