Накануне 23 февраля женская половина всех офисов страны готовит поздравления, дети рисуют трогательные открытки для пап и дедушек, а в интернете резко взлетает популярность запроса «Что подарить любимому мужчине?». Ведь в конце долгой зимы все только рады поводу выразить свою любовь к близким – и дополнительному выходному, конечно же. День защитника Отечества оказался гораздо более любимым и популярным, чем, например, Международный мужской день 19 ноября. Кроме того, впереди и другой гендерный праздник – Международный женский день, и девушки тоже предвкушают ответные знаки внимания.
Tele2 знает, как порой сложно бывает выбрать подарок – особенно когда времени на подготовку к празднику осталось совсем немного. В спецпроекте «Правильные подарки
» мы собрали мнения известных липчан о том, какие сюрпризы на 23 февраля им запомнились больше всего, какие стали самыми провальными и что бы они хотели получить на самом деле.
Мы уверены: лучший способ узнать, чего хотят мужчины в свой праздник, – спросить об этом напрямую! Передаем слово нашим экспертам.