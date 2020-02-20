Мужское мнение:
вся правда о подарках
Мужское мнение:
вся правда
о подарках
Накануне 23 февраля женская половина всех офисов страны готовит поздравления, дети рисуют трогательные открытки для пап и дедушек, а в интернете резко взлетает популярность запроса «Что подарить любимому мужчине?». Ведь в конце долгой зимы все только рады поводу выразить свою любовь к близким – и дополнительному выходному, конечно же. День защитника Отечества оказался гораздо более любимым и популярным, чем, например, Международный мужской день 19 ноября. Кроме того, впереди и другой гендерный праздник – Международный женский день, и девушки тоже предвкушают ответные знаки внимания.

Tele2 знает, как порой сложно бывает выбрать подарок – особенно когда времени на подготовку к празднику осталось совсем немного. В спецпроекте «Правильные подарки» мы собрали мнения известных липчан о том, какие сюрпризы на 23 февраля им запомнились больше всего, какие стали самыми провальными и что бы они хотели получить на самом деле.

Мы уверены: лучший способ узнать, чего хотят мужчины в свой праздник, – спросить об этом напрямую! Передаем слово нашим экспертам.

Именно 23 февраля я узнал, что у меня родится сын. Пожалуй, лучше подарка и не придумаешь! Неудачных подарков вспомнить не могу, мне приятно в любом случае, ведь это прежде всего знак внимания.
И в этом году никаких определенных предпочтений
нет – что будет, то и хорошо.
Совет: хорошая новость – подарок, который действительно сложно превзойти! Но ведь праздник – это не соревнование. Поэтому не нужно изобретать велосипед – просто подходите к выбору с душой и не избегайте простых проверенных решений. А иногда поддержка начинаний ваших близких станет лучшим подарком.
Павел Семенов, руководитель военно-исторического клуба:
Именно 23 февраля я узнал, что у меня родится сын. Пожалуй, лучше подарка и не придумаешь! Неудачных подарков вспомнить не могу, мне приятно в любом случае, ведь это прежде всего знак внимания.
И в этом году никаких определенных предпочтений
нет – что будет, то и хорошо.
Совет: хорошая новость – подарок, который действительно сложно превзойти! Но ведь праздник – это не соревнование. Поэтому не нужно изобретать велосипед – просто подходите к выбору с душой и не избегайте простых проверенных решений. А иногда поддержка начинаний ваших близких станет лучшим подарком.
Павел Семенов, руководитель военно-исторического клуба:
Именно 23 февраля я узнал, что у меня родится сын. Пожалуй, лучше подарка
и не придумаешь! Неудачных подарков вспомнить не могу, мне приятно в любом случае, ведь это прежде всего знак внимания.

И в этом году никаких определенных предпочтений нет – что будет, то и хорошо.
Совет: хорошая новость – подарок, который действительно сложно превзойти! Но ведь праздник – это не соревнование. Поэтому не нужно изобретать велосипед – просто подходите к выбору с душой и не избегайте простых проверенных решений. А иногда поддержка начинаний ваших близких станет лучшим подарком.
Павел Семенов, руководитель военно-исторического клуба:
Самые лучшие подарки на 23 февраля мне дарили в детстве. Тогда, в 80-е, и сам праздник воспринимался по-другому. В школе в этот день девочки дарили мальчикам всякие мелочи, а мы на восьмое марта делали то же самое. До сих пор у меня хранится резиновая обезьянка – как раз из таких школьных подарков.
Дома тоже обязательно получал открытку и игрушки, чаще всего это были солдатики и машинки.

Что бы мне сейчас ни дарили те подарки, из детства, самые ценные и запоминающиеся. Хотя нет, мини-открытки от старшей дочки, когда она маленькая была, это отдельные экспонаты выставки. Вот так вот и крутится все вокруг детства, моего и сейчас уже моих детей. Что касается неудачных подарков – пытаюсь вспомнить про носки не того размера или шампунь с неприятным мне запахом. Но нет.
Меня трудно расстроить какими-то не теми подарками.
А в этом году очень жду рукописную открытку от средней дочки,
ей два с половиной года.
Совет: многие мужчины предпочтут любому подарку время с семьей и трогательные знаки внимания от своих детей. Попробуйте готовиться к празднику вместе – дети ведь точно знают, что любит их папа.
Алексей Монаенков, профессиональный фотограф:
Самые лучшие подарки на 23 февраля мне дарили в детстве. Тогда, в 80-е, и сам праздник воспринимался по-другому. В школе в этот день девочки дарили мальчикам всякие мелочи, а мы на восьмое марта делали то же самое. До сих пор у меня хранится резиновая обезьянка – как раз из таких школьных подарков.
Дома тоже обязательно получал открытку и игрушки, чаще всего это были солдатики и машинки.

Что бы мне сейчас ни дарили те подарки, из детства, самые ценные и запоминающиеся. Хотя нет, мини-открытки от старшей дочки, когда она маленькая была, это отдельные экспонаты выставки. Вот так вот и крутится все вокруг детства, моего и сейчас уже моих детей. Что касается неудачных подарков – пытаюсь вспомнить про носки не того размера или шампунь с неприятным мне запахом. Но нет.
Меня трудно расстроить какими-то не теми подарками.
А в этом году очень жду рукописную открытку от средней дочки,
ей два с половиной года.
Совет: многие мужчины предпочтут любому подарку время с семьей и трогательные знаки внимания от своих детей. Попробуйте готовиться к празднику вместе – дети ведь точно знают, что любит их папа.
Алексей Монаенков, профессиональный фотограф:
Самые лучшие подарки на 23 февраля мне дарили в детстве. Тогда, в 80-е, и сам праздник воспринимался по-другому. В школе в этот день девочки дарили мальчикам всякие мелочи, а мы на восьмое марта делали то же самое. До сих пор у меня хранится резиновая обезьянка – как раз из таких школьных подарков.
Дома тоже обязательно получал открытку и игрушки, чаще всего это были солдатики и машинки.

Что бы мне сейчас ни дарили те подарки, из детства, самые ценные и запоминающиеся. Хотя нет, мини-открытки от старшей дочки, когда она маленькая была, это отдельные экспонаты выставки. Вот так вот и крутится все вокруг детства, моего и сейчас уже моих детей. Что касается неудачных подарков – пытаюсь вспомнить про носки не того размера или шампунь с неприятным мне запахом. Но нет.
Меня трудно расстроить какими-то не теми подарками.
А в этом году очень жду рукописную открытку от средней дочки,
ей два с половиной года.
Совет: многие мужчины предпочтут любому подарку время с семьей и трогательные знаки внимания от своих детей. Попробуйте готовиться к празднику вместе – дети ведь точно знают, что любит их папа.
Алексей Монаенков,
профессиональный фотограф:
Думаю, по-настоящему этот праздник могут считать своим те, кто имеет отношение к вооруженным силам и защищает нашу страну. Но так уж повелось, что в этот день каждый мужчина не остается без подарочка! В этом году так совпало, что я проведу его в самолете, вылет в отпуск попал именно на эту дату.

Может быть, в честь праздника стюардесса разрешит не выбирать между курицей и рыбой, а позволит оставить и то, и другое! Продолжая тему подарков, не могу вспомнить каких-то особенных, но точно могу сказать, что не стоит дарить что-то «для галочки». Подумайте больше 5 секунд – и вместо банальности на ум придет вещь, которая будет близка по духу адресату. Больше креатива, и это отразится в ответной улыбке!
Совет: каждый будет рад подарку, который связан с его увлечениями и актуальными событиями в жизни. Вспомните, что нужно вашему защитнику именно сейчас. Какого предмета не хватает для коллекции, о чем он мечтал в последнее время?
Анатолий Хожайнов, телеведущий, профессиональный ведущий мероприятий:

Думаю, по-настоящему этот праздник могут считать своим те, кто имеет отношение к вооруженным силам и защищает нашу страну. Но так уж повелось, что в этот день каждый мужчина не остается без подарочка! В этом году так совпало, что я проведу его в самолете, вылет в отпуск попал именно на эту дату.

Может быть, в честь праздника стюардесса разрешит не выбирать между курицей и рыбой, а позволит оставить и то, и другое! Продолжая тему подарков, не могу вспомнить каких-то особенных, но точно могу сказать, что не стоит дарить что-то «для галочки». Подумайте больше 5 секунд – и вместо банальности на ум придет вещь, которая будет близка по духу адресату. Больше креатива, и это отразится в ответной улыбке!
Совет: каждый будет рад подарку, который связан с его увлечениями и актуальными событиями в жизни. Вспомните, что нужно вашему защитнику именно сейчас. Какого предмета не хватает для коллекции, о чем он мечтал в последнее время?
Анатолий Хожайнов, телеведущий, профессиональный ведущий мероприятий:

Думаю, по-настоящему этот праздник могут считать своим те, кто имеет отношение к вооруженным силам и защищает нашу страну. Но так уж повелось, что в этот день каждый мужчина не остается без подарочка! В этом году так совпало, что я проведу его в самолете, вылет в отпуск попал именно на эту дату.

Может быть, в честь праздника стюардесса разрешит не выбирать между курицей и рыбой, а позволит оставить и то, и другое! Продолжая тему подарков, не могу вспомнить каких-то особенных, но точно могу сказать, что не стоит дарить что-то «для галочки». Подумайте больше 5 секунд – и вместо банальности на ум придет вещь, которая будет близка по духу адресату. Больше креатива, и это отразится в ответной улыбке!
Совет: каждый будет рад подарку, который связан с его увлечениями и актуальными событиями в жизни. Вспомните, что нужно вашему защитнику именно сейчас. Какого предмета не хватает для коллекции, о чем он мечтал в последнее время?
Анатолий Хожайнов, телеведущий, профессиональный ведущий мероприятий:

Вывод очевиден: лучший подарок для каждого свой.
Прислушивайтесь к своим близким, будьте внимательны к их увлечениям – и вы точно сможете устроить им настоящий праздник. А Tele2 всегда готова помочь вам подобрать отличные подарки по выгодной цене. В салонах связи оператора всегда можно приобрести самые актуальные модели смартфонов лучших мировых брендов и дополнить покупку аксессуарами, совместимыми устройствами или оптимальным тарифом.

Кроме того, в этом году Tele2 запустила к 23 февраля и 8 марта интерактивную игру «Ловите полезные подарки». Переходите по ссылке или сканируйте QR-код в салонах связи Tele2, выбирайте пол игрока и присоединяйтесь к праздничной гонке! Ваша задача – уклоняться от ненужных знаков внимания, ловить полезные подарки и получать бонусы и сюрпризы от Tele2. Обменять ваш выигрыш на скидки и реальные призы можно в любом салоне связи оператора. Ведь пока вы ищете подарки для любимых – важно не забыть и про себя, и Tele2 приготовила сюрпризы для всех своих абонентов.
Какой подарок станет идеальным для вас на 23 февраля?
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