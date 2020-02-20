Самые лучшие подарки на 23 февраля мне дарили в детстве. Тогда, в 80-е, и сам праздник воспринимался по-другому. В школе в этот день девочки дарили мальчикам всякие мелочи, а мы на восьмое марта делали то же самое. До сих пор у меня хранится резиновая обезьянка – как раз из таких школьных подарков.

Дома тоже обязательно получал открытку и игрушки, чаще всего это были солдатики и машинки.



Что бы мне сейчас ни дарили – те подарки, из детства, самые ценные и запоминающиеся. Хотя нет, мини-открытки от старшей дочки, когда она маленькая была, – это отдельные экспонаты выставки. Вот так вот и крутится все вокруг детства, моего и сейчас уже моих детей. Что касается неудачных подарков – пытаюсь вспомнить про носки не того размера или шампунь с неприятным мне запахом. Но нет.

Меня трудно расстроить какими-то не теми подарками.

А в этом году очень жду рукописную открытку от средней дочки,

ей два с половиной года.

