5 шагов к своей квартире

Здесь нет общих рецептов, важно одно — максимально учесть все пункты. Кстати, застройщики часто сами информируют о ходе строительства. Так, в группе в сети ВКонтакте
можно посмотреть фотографии строящегося ЖК «Галактика», и даже увидеть этот дом с высоты птичьего полёта. Но и самому съездить на место обязательно нужно — как вы иначе поймёте, куда выходят окна вашей спальни? Или по какой дороге ваш ребенок пойдёт в школу? Где смотрим:
карты в Google и Яндекс, сайты школ и садиков, непосредственно на местности