5 шагов к своей квартире
Как правильно выбрать жильё в строящемся доме
5 шагов к своей квартире
Как правильно выбрать жильё в строящемся доме
Сегодня понятие «долевое строительство»
несколько изменилось:
Сегодня понятие «долевое строительство»
несколько изменилось:
переход на эскроу-счета (подробнее здесь ), защищает дольщиков от перспективы получить неприятный эпитет «обманутые» и в корне меняет принцип их участия в строительстве дома. Теперь деньги за купленное «долевое» не идут напрямую в строительство, а лежат неприкосновенными в банке.

Так практически убирается интерес застройщика между продажей долевого участия на стадии строительства и уже готового жилья в сданной новостройке. А вот интерес покупателя сохраняется — по традиции квартиры в сданном доме дорожают процентов на 20% от стоимости на этапе строительства. Так что решение о покупке жилья не стоит откладывать до момента сдачи дома, если вы, конечно, хотите приобрести его дешевле.
Одним из первых в Липецке застройщиков, начавших работать по новой системе, стал специализированный застройщик «Сфера», поэтому именно её гендиректора и учредителя Эдуарда Корабельникова мы попросили рассказать, как теперь всё будет. А заодно на примере двух жилых комплексов — уже сданного ЖК «Панорама» и строящегося ЖК «Галактика» — показать, как обойти «подводные камни» при покупке жилья в новостройке.

— Действительно, деньги дольщиков теперь, согласно новой редакции закона №214-ФЗ, оказываются в полной безопасности: ни застройщик, ни банк не имеют право к ним прикасаться — они заморожены на специальном счёте, — поясняет Эдуард Корабельников. — Банк совместно с застройщиком инвестирует в строительство дома свои денежные средства, до 80% от сметной стоимости, при условии уже вложенных не менее 20% собственных средств застройщика, поэтому «недострои» исключены. Только после того, как дом будет сдан в эксплуатацию, застройщик получит доступ к деньгам дольщиков, а банк вернёт инвестированные средства с процентами. Повлияло ли это на стоимость квадратного метра? В какой-то степени да — за всё нужно платить, в том числе и за безопасность. Но в общем подорожании — материалов, энергоресурсов, стоимости комплектующих и работ подрядчиков — это не самая большая доля, на наш взгляд, 5–10%. При этом на рынке в ближайшее время останутся только те компании, которые вызывают доверие у специалистов банка, только сильные игроки, а это, безусловно, плюс.

Итак, банк сделал за нас всю рутинную работу по проверке застройщика — без досконального изучения всех документов он бы не выступил партнёром в строительстве вашего дома. Но для покупателя по-прежнему главным вопросом остаётся: что я получу за свои кровные и будет ли это жильё соответствовать моим ожиданиям и заявленной стоимости? Как не прогадать и на что необходимо обратить внимание — в нашей инструкции.
ШАГ 1.
Место
Где смотрим:
сайт застройщика, странички или группы застройщика в соцсетях, проектная документация в офисе продаж
Что выясняем:
• участок собственный или в аренде, и какова его площадь — это важно, чтобы понять, не впихнут ли вам под окно ещё одну многоэтажку;
1
• план озеленения и благоустройства территории — то, что есть в плане застройщика, будет посажено и установлено, без этого дом не примут;
2
• наличие парковочных мест, детской площадки, планы по огораживанию территории.
3
Так, у ЖК «Галактика» место в собственности, то есть прилегающая к дому территория перейдёт жильцам и будет огорожена. Как и в ЖК «Панораме», здесь оборудуют детскую площадку, а также установят камеры видеонаблюдения и систему «Безопасный город».
ШАГ 2.
Инфраструктура
Здесь нет общих рецептов, важно одно — максимально учесть все пункты. Кстати, застройщики часто сами информируют о ходе строительства. Так, в группе в сети ВКонтакте можно посмотреть фотографии строящегося ЖК «Галактика», и даже увидеть этот дом с высоты птичьего полёта. Но и самому съездить на место обязательно нужно — как вы иначе поймёте, куда выходят окна вашей спальни? Или по какой дороге ваш ребенок пойдёт в школу?

Где смотрим:
карты в Google и Яндекс, сайты школ и садиков, непосредственно на местности
Что выясняем:
• расположение земельного участка, на котором строится будущий ЖК: его транспортная доступность, близость остановок общественного транспорта;
1
• наличие развитой инфраструктуры микрорайона: школьные и дошкольные муниципальные учреждения, поликлиники, супермаркеты, рынки, автостоянки — в общем, все то, что необходимо в каждодневном использовании.
2
Так, в ЖК «Галактика» предусмотрено достаточное количество парковочных мест, и главное — при достаточном удалении от улицы Космонавтов есть подъезд к дому по улице Звёздной, то есть два в одном: и тихо, и зимой можно проехать по расчищенной дороге.

В радиусе 500 метров расположены: школа №50 (судя по тому, что там пока только четыре первых и два выпускных класса, она не перегружена) и два детских садика №№98 и 105, поликлиники — обычная и стоматологическая, рынок, остановки общественного транспорта, многоуровневая парковка.
ШАГ 3.
Фасад и начинка дома
Многие считают, что сегодня разница между эконом- и элит-жильём только в месте расположения и фасаде:
сдаются-то всё равно голые стены — чем захочешь, тем и начинишь. Но оказывается, всё гораздо сложнее и тут нужно быть особенно внимательными.

Где смотрим:
ранее сданные дома этого застройщика, сайт, проектная документация, офис компании
Что выясняем:
• конструктив дома, материалы стен, инженерные системы (кабель, трубы), окна;

1
• качество материалов, которые используются, регламентируется ГОСТом или ТУ.
2
— Мы стараемся выбрать максимально качественное из той ценовой ниши, которая позволит не поднимать общую стоимость жилья, — поясняет Эдуард Корабельников. — Но есть вещи принципиальные, например, конструктив несущих конструкций дома — это монолитные колонны и монолитные перекрытия, что обеспечивает надёжность и долговечность, а также возможность свободной планировки внутри квартиры. Кроме того, стояки мы делаем стальные, оцинкованные, как требует ГОСТ, электрический кабель — тоже ГОСТовский, это безопасность, тут экономить нельзя!

Фасад дома в ЖК «Галактика» — это стены, утепленные минеральными плитами и оштукатуренные декоративной штукатуркой, так что дом как бы накрыт одеялом. И это позволило сделать большие трёхстворчатые, высокие окна, стеклопакеты в них двухкамерные, в соответствии с ГОСТ, так что квартиры будут светлыми и тёплыми. Причём тепло можно будет регулировать — здесь выполнена горизонтальная система разводки отопления сшитым полиэтиленом с установленными отопительными приборами с терморегуляторами и индивидуальными приборами учета тепла в каждой квартире. И бонус: застройщик сам ставит на учёт счётчики сразу всех квартир, это особенно важно для счётчиков на тепло — только при этом условии возможно их применение.

При этом список всех подрядчиков с телефонами и адресами вывешивается на доске объявлений на первом этаже — в течение пяти лет жильцы имеют право на гарантийное обслуживание.

ШАГ 4.
Квартира: планировка и отделка
И вот мы подошли собственно к квартире. Кстати, а какая будет дверь? В «Галактике» решили ставить добротные металлические двери, чтоб, как говорится, два раза не ходить. И потолки там 2,80 м! Это после «модных» сегодня 2,55 м просто царский подарок и действительно комфортное ощущение себя в пространстве.

— Мы прочитали, что люди, выросшие в квартирах или домах с высокими потолками, достигают большего, они смелее в творчестве, успешнее, прогрессивнее, — делится наш собеседник, — и решили: пусть в наших домах растут такие дети, в конце концов, от них зависит, в каком мире нам жить.

Где смотрим:
план в офисе, расположение на уже построенных этажах, проектная документация, уже сданные дома этого застройщика.
Что выясняем:
• пол: есть ли гидроизоляция, как выполнена стяжка, в том числе и с точки зрения шумоизоляции;

1
• стены: межкомнатные перегородки, межквартирные стены, выравнивание и отделка стен — достаточно ли будет просто наклеить обои или нужно еще 10 мешков штукатурки, чтобы выровнять;
2
• какие пункты застройщик вкладывает в понятие «предчистовая отделка» — у всех они разные;
3
• какие изменения и на каких условиях можно внести на стадии строительства, чтобы сэкономить силы и средства.
4
Так, по ЖК «ПАНОРАМА» оцениваем качество отделки: это оштукатуренные гипсовой штукатуркой по маякам стены, полусухая стяжка на полу под напольные покрытия, установленные розетки и выключатели — то есть всё, что нужно.

И тут от нас лайфхак: сразу заказать дизайн. Даже такая мелочь, как розетки, поставленные в нужном количестве и в нужных местах, существенно сэкономят ваши нервы. Не говоря о том, что передвинутую межкомнатную стену вам не придётся узаконивать — изменения будут внесены в проект застройщиком.

ШАГ 5.
Цена и гарантии
Наверное, самый важный пункт, потому что определяющим моментом обычно становится цена. Но рассматривать покупку будущей квартиры необходимо с учётом соотношения «цена/качество», а качество сегодня дешевым не бывает, да и никогда не было, ведь это стоимость и специалистов, и материалов.

Где смотрим:
в офисе продаж, на сайте застройщика
Что выясняем:
• если есть разница в цене, то с чем она связана и сколько осталось таких квартир;
1
• сколько вообще каких видов квартир, то есть каков выбор у потенциальных покупателей;
2
В СЗ «Сфера», к примеру, применяют следующий принцип установки цен: квартиры на первых и последних этажах стоят дешевле. Как только всё такие квартиры выкуплены, остаются те, что дороже, так что лучше долго не раздумывать.
ООО СЗ «Сфера» объявили о старте продаж,
но многие квартиры уже зарезервированы:
ОДНОКОМНАТНЫЕ
— 5 вариантов от 38 до 49 кв.м

ДВУХКОМНАТНЫЕ
— 6 вариантов от 54 до 65 кв.м
ТРЁХКОМНАТНЫЕ
— 2 варианта от 78 до 92 кв.м
ООО СЗ «Сфера»
телефон офиса продаж
+7 (4742) 377-240
VK
Проектная декларация на сайте www.наш.дом.рф
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