5 шагов к своей квартире

Одним из первых в Липецке застройщиков, начавших работать по новой системе, стал специализированный застройщик «Сфера», поэтому именно её гендиректора и учредителя Эдуарда Корабельникова мы попросили рассказать, как теперь всё будет. А заодно на примере двух жилых комплексов — уже сданного ЖК «Панорама» и строящегося ЖК «Галактика» — показать, как обойти «подводные камни» при покупке жилья в новостройке.



— Действительно, деньги дольщиков теперь, согласно новой редакции закона №214-ФЗ, оказываются в полной безопасности: ни застройщик, ни банк не имеют право к ним прикасаться — они заморожены на специальном счёте, — поясняет Эдуард Корабельников. — Банк совместно с застройщиком инвестирует в строительство дома свои денежные средства, до 80% от сметной стоимости, при условии уже вложенных не менее 20% собственных средств застройщика, поэтому «недострои» исключены. Только после того, как дом будет сдан в эксплуатацию, застройщик получит доступ к деньгам дольщиков, а банк вернёт инвестированные средства с процентами. Повлияло ли это на стоимость квадратного метра? В какой-то степени да — за всё нужно платить, в том числе и за безопасность. Но в общем подорожании — материалов, энергоресурсов, стоимости комплектующих и работ подрядчиков — это не самая большая доля, на наш взгляд, 5–10%. При этом на рынке в ближайшее время останутся только те компании, которые вызывают доверие у специалистов банка, только сильные игроки, а это, безусловно, плюс.



Итак, банк сделал за нас всю рутинную работу по проверке застройщика — без досконального изучения всех документов он бы не выступил партнёром в строительстве вашего дома. Но для покупателя по-прежнему главным вопросом остаётся: что я получу за свои кровные и будет ли это жильё соответствовать моим ожиданиям и заявленной стоимости? Как не прогадать и на что необходимо обратить внимание — в нашей инструкции.

