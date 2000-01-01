Итоги года
в наших заголовках
Главной федеральной новостью этого года стали, на наш взгляд, не выборы президента (ну, для кого было секретом имя победителя?), а объявление по шумок ЧМ по футболу, который впервые в своей истории принимала Россия, о повышении пенсионного возраста для россиян - для женщин сразу на восемь лет, для мужчин - на 5 лет. Если говорить о сугубо региональных новостях, то у нас случился тектонический сдвиг: в области поменяли губернатора. Впервые за 20 лет! Что еще интересного произошло и чего не случилось, хотя и было обещано, читайте в «Итогах года в наших заголовках».
До пенсии еще дожить нужно!
- Первомай - уже праздник. Никакой борьбы! - сказала Марина Насонова.
«Единая Россия» в Липецкой области проведет дискуссию по пенсионной реформе». Так, по крайней мере, было обещано. Однако липчане столкнулись с жестокой реальностью: никто нигде ни с кем пенсионную реформу
не обсуждал. Даже там, где такой дискуссии было место
(см. «Анатолий Жидких: «Профсоюзы молчать не будут!»).

Но профсоюзы не вывели на улицы людей. Ну зачем, скажите, 71-летнему Анатолию Жидких, стоящему у кормила областной профсоюзной организации
с 1996 года (больше, чем руководил областью Королев и страной - Путин),
этот геморрой? Об этом, кстати, в конце апреля этого года Марина Насонова, советник председателя ФПЛО Анатолия Жидких, прямо заявила GOROD48:
- Первомай - уже праздник. Никакой борьбы! - сказала Марина Насонова.
«В Липецке озвучили «секретный план» Путина». Секретным его назвал депутат областного Совета от КПРФ Анатолий Сиротин:

- Я считаю, что начало этой реформы не что иное, как предвыборный план господина Путина, который он нам не показал. Вот он пошел, этот план!

Очень образным было выступление на сессии областного Совета и «свободного художника», внефракционного депутата Олега Хомутинникова:

- В американском телесериале «Карточный домик» его герой Андервуд, будучи уже президентом страны, нагадил на могилу своего отца. Что вам скажет ваш хозяин, за то вы и проголосуете. И этот ваш хозяин, к сожалению, не Иисус Христос, а какой-то Воланд-де-Морт!

Но в июле «В областном Совете со скандалом приняли проект пенсионной реформы».За нее голосовали только члены «Единой России». Позже коммунисты отожгли. Так, «На митинг коммунистов против пенсионной реформы пришла смерть с косой». Был перформанс и на другом митинге: на него принесли воздушные шары черного цвета и портреты чиновников и депутатов, поддержавших пенсионную реформу, - из них сформировали региональное подразделение «Позорного легиона» (см. «Перейдем к стачкам, ребята! Чтобы их достать и дожать!»).

«Обком КПРФ готов собрать в регионе 50 тысяч подписей против повышения пенсионного возраста». Однако несмотря на то,
что общественник Александр Григорьев даже перевоплотился в шамана
(см. «Из областной администрации изгоняют бесов»), в облизбиркоме «Коммунистам отказали в пенсионном референдуме»,
так как «штрейкбрехеры» создали иную инициативную группу по проведению общероссийского опроса населения. Поэтому коммунисты оказались в пролете по принципу: «кто первый встал - того и тапки».
(П)оддержит в трудный нас момент,
(У)спех огромный обеспечит,
(Т)еперь для нас он, словно свет,
(И) вся Россия рукоплещет…
(Н)аш - самый лучший президент!
В январе «Президентская избирательная кампания в Липецкой области началась со скандала»: кто-то разместил информацию о мартовских выборах и портрет действующего президента России на незаконно установленных рекламных конструкциях (Владимир Владимирович смотрел на избирателей из-за кустов и кривых заборов). А в Липецке в начале февраля арестовали участников не согласованной с мэрией оппозиционной акции Алексея Навального (см. «Координатор «Штаба Навального» в Липецке получил 20 суток ареста»).

Власть была озабочена одним - явкой. Чиновники сделали все, чтобы пригнать избирателей к урнам. Так, за месяц до выборов количество желающих проголосовать выросло в области на 7%. Нам сообщили, что «Явка на выборы в Липецкой области ожидается на уровне 63%». Однако действительность превзошла даже самые смелые ожидания: «Липецкая область по итогам выборов обогнала страну». Явка избирателей составила 72,18%! В 21 час 18 марта глава региона на митинге-концерте
со сцены на площади Ленина-Соборной спел главе государства осанну (см. «Олег Королев: «Президенту страны Путину слава на многие лета!»).
На следующий день глава региона отметился в Твиттере резким, но духоподъемным постом (см. «Олег Королев: «Страну про****ли»).

На этих выборах, кстати, на горячем попался глава администрации Елецкого района Олег Семенихин. На выложенной кем-то в Сеть видеозаписи чиновник желает членам своего ТИКа «победы Владимира Владимировича Путина»,
а не «инакомыслящим». Но Семенихина не уволили: Юрий Алтухов заявил, что «Глава администрации Елецкого района нарушил закон о выборах президента «из-за патриотизма».
«Никогда никуда не выдвигался, но всегда, вопреки моей воле,
что-то получалось» © Олег Королев
- Недавно Сбербанк провел исследование и выявил, что российские дети очень испуганы своим будущим. А что в интернете - только провоцирование!
© Олег Королев
«Олег Королев: «Советский Союз развалили иностранными жвачками и роком». Об этом глава региона заявил на административном совете. А на другом Олег Королев вдруг сообщил, что «Роботы - это наше все!»

- Нам нужна роботизация - от слова робот - производства. В Южной Корее этот показатель составляет 590 роботов на 10 тысяч работающих, в России… два! Тут есть над чем работать.

Также «Олег Королев пообещал создать областной банк». Иначе в систему сельхозкооперации проникнут жулики и воры. Стоит, однако, заметить, что Липецкий областной банк у нас уже был. И благополучно лопнул при участии в его руководстве представителей администрации Королева.

«Твиттер губернатора Липецкой области объяснил причины вылета Германии с ЧМ-2018» тем, что « …на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им...». Запись собрала тысячи возмущенных комментариев и в самом Твиттере, и в федеральных СМИ. И тут же «Олег Королев объяснил скандальный твит взломом аккаунта», объяснив околофутбольные суждения тем, что «кто-то крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией» и что-то там «наляпал в Твиттере».
«… пора уступить дорогу молодежи.
Я обратился к Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину
с предложением перевести меня
на другую работу».
И вот случилось немыслимое. В полдень во вторник, 2 октября, на политическом Олимпе громыхнуло: у главы региона внезапно истекли полномочия (см. «Инсайдеры GOROD48: Олег Королев завершил карьеру губернатора»). А после обеда «Губернатор Липецкой области официально объявил о своем уходе»:

Свое последнее интервью экс-губернатор дал именно GOROD48
(см. «Олег Королев: «А ведь у меня сегодня именины!»).
Отставник рассказал о своем характере баламута и «выпендронщика».

Новую работу Олег Королев нашел в Москве. Но попал на нее замысловатым способом. Вначале «Олег Королев стал депутатом областного совета», для чего в отставку пришлось уйти Ольге Сотниковой. Женщина оказалась «консервой» «ЕР» - ее вакантный мандат передали бывшему губернатору.
А потом он попал в Совет Федерации, где хранилась на этот случай вторая «консерва» - Ираида Тихонова, освободившая место сменщику. Еще месяц раздумий - и экс-губернатор стал членом Комитета Совфеда по обороне
и безопасности (см. «Ты у нас по обороне, вот и дай отпор врагу!»).
«Зачем я, банкир, приехал руководить вашим
процветающим регионом?»
Как только Владимир Путин отправил в отставку Олега Королева, в Сети появились разнообразные вбросы насчет его преемника. Пошли разговоры сразу о семи возможных кандидатурах - липецких чиновниках и депутатах областного Совета, а также «варягах» из Калуги, Тамбова и Санкт-Петербурга. Но Путин, как всегда, обставил всех: «Временно исполняющим обязанности главы Липецкой области назначен Игорь Артамонов», вице-президент Сбербанка России.

В четверг, 4 октября, «Игорь Артамонов вступил в должность главы администрации Липецкой области». Пока с приставкой и.о. На инаугурации Игорь Артамонов сразу же заинтриговал присутствующих:
- Зачем я, банкир, приехал руководить вашим процветающим регионом?
Впрочем, на свой же вопрос он так и не ответил.

- Мой управленческий опыт достаточно большой. Мой подход - это результат. Если человек даёт результат - у него есть охранная грамота (надо было при этом видеть скисшие лица сидящих в зале! - Прим. GOROD48).

И понеслась волна отставок! Из кабинетов «Горы» первым смыло начальника регионального управления госслужбы и кадровой работы 63-летнего Вячеслава Явных. За ним ушли начальники областных управлений Александр Царик, Анатолий Ларин, Анатолий Чумарин, Андрей Шорстов, Николай Австриевских, Ольга Решитько, Ольга Крючкова (под следствием), Сергей Бугаков, Владимир Дементьев. Последним ушел начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин. Также лишились должностей вице-губернаторы Людмила Летникова, Александр Наролин и Андрей Козодеров (последний попал под раздачу, кажется, совершенно случайно). Новыми вице-губернаторами стали москвич Анатолий Якутин и наши Дмитрий Аверов
и Александр Ильин.

Новый руководитель региона дал программное интервью GOROD48 (см. «Игорь Артамонов: «Я солдат, которого можно послать на любое задание»).
Скандалист Хомутинников
- Почему мы говорим, что у нас нет денег на выплаты пенсий и в то же время нам не зазорно получать зарплаты в несколько сот тысяч рублей, беря их из бюджета? - Олег Хомутинников.
Депутат областного Совета Олег Хомутинников был главным возмутителем спокойствия. Так, «Липецкий депутат уличил Путина в нарушении Правил дорожного движения»: увидев главу государства непристегнутым за рулем грузовика на Крымском мосту, он направил письмо Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой повлиять на президента страны.

- Безусловно, это смелый и отчаянный поступок, - написал тогда Олег Хомутинников, - но скорее всего президенту забыли сообщить, что такие действия можно расценивать как нарушение ст 12.6 «Нарушение правил применения ремней безопасности» КоАП РФ.

Депутат областного Совета разоблачил научные труды высокопоставленных должностных лиц региона. Под огонь критики попали губернатор Олег Королев, вице-губернаторы Юрий Божко и Николай Тагинцев, уполномоченный по правам ребенка Людмила Куракова, председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов (см. «Полку плагиаторов прибыло?»).

Желая примерно наказать зарвавшегося депутата, его коллеги по областному Совету попытались пришить ему «уголовку», но не смогли (см. «Олег Хомутинников: «Да здравствует Советский суд! Самый гуманный суд в мире!»).
«Первым делом, первым делом самолеты…»
«Авиашоу в Липецке: как это было»
14 июля в 12.45 самолеты лучших пилотажных групп ВВС России появились над набережной. Над рекой Воронеж свое мастерство горожанам и гостям города показали на «Су-35», «Су-30СМ» и «МиГ-29» такие прославленные пилотажные группы ВКС РФ, как «Соколы России», «Русские Витязи», «Стрижи», «Русь» и вертолетная группа «Беркуты».

Инфраструктура города не выдержала испытаний этим мероприятием. К самому шоу не было никаких претензий. Летчики сработали отменно, на ура. Но все остальное стало испытанием нервов горожан (см. «Шоу на набережной и ад на улицах»).

Хедлайнером праздничного концерта в честь Дня города металлургов в Липецке стала 36-летняя московская певица (см. «Ирина Дубцова: «Я не пою под «фанеру»), а самих металлургов привычно радовала Валерия (см. «Валерия поделилась модным образом из Липецка»).

В День города «В Липецке зазвучал «король инструментов» - электронный орган». Не духовой, к сожалению, как в католических соборах, - под такой у мэрии не было ни средств, ни соответствующего помещения.
У голландского инструмента - 35 регистров, два мануала, туше церковного органа. На нем можно играть музыкальные произведения разных направлений.

А вот и неожиданное: «Липецк станет побратимом Грозного».
Обманутые дольщики
В январе мы сообщили, что «Липецкая область - лидер Черноземья по «недострою». Сами строители тогда заявили, что к такому плачевному состоянию дел
в отрасли привела политика Олега Королева, который понуждал их строить из года в год жилье из расчета «метр на человека».
Мол, рынок перегрелся, - вот и результат.

В Липецке официально 2000 семей вовремя не получили жилье. В итоге «Дольщики пригласили Владимира Путина в Липецк». Как бы предчувствуя неминуемое, за день до прямой линии «Представители Следственного комитета встретились с обманутыми дольщиками» в областном СКР. Бедолагам сообщили, что расследуют уголовное дело по факту мошенничества застройщика, ОАО «Эксстроймаш», совершенного в особо крупном размере (прим. ч. 4 ст. 159 УК РФ) при возведении домов в «Европейском». Но вопль обманутых людей сыграл свою роль: «Владимир Путин в прямом эфире обещал отреагировать на проблему дольщиков из «Европейского».

Дела, и правда, сдвинулись с места. Еще до назначения Игоря Артамонова врио губернатора областные власти затащили на проблемные объекты иных застройщиков, в т.ч. из-за пределов региона.
Шуруп, забитый молотком, держится крепче,
чем гвоздь, закрученный отверткой
- Я не мог сделать чудо. Я не чудотворец! - признался коллегам-депутатам городского Совета Олег Бойцов, руководитель фирмы-подрядчика.
В марте на выборах президента «Лидерами голосования за благоустройство стали Нижний парк, Комсомольский пруд и Театральный спуск». Нижний парк и Комсомольский пруд сделали частично, Театральный спуск - полностью. Навели порядок и на другой городской «визитке»: «Скандальная площадь Петра Великого понравилась главе Липецка». На обновленной площади теперь странно смотрится ее композиционный центр: сам памятник. Государь-император выглядит бомжом - в глаза сразу же бросаются сколы и трещины мраморной облицовки, замазанные цементом.

В Липецке появилось новое общественное пространство - Городище. Объект строители должны были сдать к началу Кубка мира по футболу, то есть к 15 июня, но работы закончили в сентябре. Однако уникальный объект общественного пространства уже нуждается в ремонте: «Городище треснуло».

Весной чиновники мэрии заявили, что «В Липецке не по ГОСТу - 41,5% дорог». Но в этом году ситуацию несколько поправили: на их капремонт был выделен миллиард. Лучшим обновленным объектом стал проспект Мира.

«Липецк превзошел Париж и Лондон количеством объектов торговли» - показатель обеспеченности горожан торговыми площадями вырос сразу на 21%, составив 820 кв. м. на тысячу жителей (+35% к нормативному уровню!). Строительство ТРЦ стало нашей местечковой «национальной идеей»?

Впрочем, «Потребность Липецка в объектах соцсферы превышает 32 миллиарда рублей». Таких денег у муниципалитета нет. Но и те, что есть, зачастую тратят впустую (см. «Мэрия Липецка закупила ненужного оборудования на 12,5 миллиона рублей»). А еще выяснилось, что «Именную школу Липецка сдали в эксплуатацию с массой нарушений».

- Я не мог сделать чудо. Я не чудотворец! - признался коллегам-депутатам городского Совета Олег Бойцов, руководитель фирмы-подрядчика.

«Липчанам предлагают выбрать гимн города». На конкурс подана 21 заявка (текст плюс музыкальное сопровождение). По итогам первого этапа отобрано пять вариантов. «Голосовалка» на сайте департамента будет работать до конца января 2019 года.
Откат да взятка - опора порядка!
В этом году как никогда много бывших и действующих чиновников угодили под предварительное следствие и суд.

«Фигурантам уголовного дела о хищениях средств Росагролизинга скостили срок» - Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский проведут за решеткой на год меньше, чем планировалось приговором суда первой инстанции. По материалам следствия, Игорь Коняхин, Сергей Бурдовский и Олег Донских (работал до своего побега из России заместителем министра сельского хозяйства РФ) в 2007-2008 годах похитили более 500 млн рублей средств Росагролизинга. А вот «Сыну беглого липецкого чиновника списали долги в 755 млн рублей» : арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении реализации имущества Василия Донских, сына «беженца» Олега Донских.

«Александр Конаныхин признал свою вину и отделался штрафом» в размере 100 000 рублей. Октябрьский районный суд Липецка решил, что депутат областного Совета нарушил ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»), нанеся ПАО «МРСК «Центра» ущерб в размере 14 млн рублей (эту сумму он должен возместить работодателю).

Бывший гендиректор Липецкой ипотечной корпорации «Валерий Клевцов досрочно расстался с депутатским мандатом».

Ждет суда директор ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» Александр Сотников. Говорят, что «На каждой квартире для сироты чиновники наваривали до полумиллиона рублей». В регионе, кстати, необходимо обеспечить жильем 2350 сирот-очередников.

В Елецком горсуде вынесли приговор «честнейшему человеку» (так Виктора Соковых однажды назвал губернатор): полтора года лишения свободы условно. «Экс-мэр Ельца Виктор Соковых осужден за нападение на журналиста». Бывшего чиновника обвинили по редкой статье Уголовного кодекса, 144-й. Виктор Соковых пошел с топором на съемочную группу программы «Вести. Дежурная часть».

Самое громкое уголовное дело года связано с обвинением в получении 8-миллионной взятки двух чиновников (действующего и бывшего) областного управления имущественных и земельных отношений за махинации с земельными участками, по которым должна была пройти трасса «Меридиан» из Китая в Германию. «Михаил Бакланов и Ольга Крючкова из-под домашнего ареста переведены в СИЗО Москвы».

«В Липецкой области закрыта эпоха «лихих 90-х». GOROD48 рассказал историю приговоренного по обвинению в рэкете к 10 годам лишения свободы 62-летнего Георгия Коровина, некогда начальника отела уголовного розыска Усманского райотдела милиции. Кстати, еще в 90-х годах судимого за поджог прокуратуры и воровство.
Дай строителям вечность, и они
попросят еще немного подождать
В этом году нам много чего обещали.

Так, на брифинге в мэрии заместитель главы Липецка Михаил Щербаков сделал программное заявление: «В Липецке каждая семья будет иметь к 2024 году отдельную квартиру или дом». В связи с этим на память приходит обещание, данное в 1986 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, - обеспечить каждую советскую семью к 2000 году отдельной квартирой или домом.

«По улице Папина пустят пассажирский транспорт». Но потом дептранс мэрии откатил назад: мол, на этой улице невозможно в некоторых местах разместить остановочные павильоны.

Летом городская администрация заявила, что «Осенью в Липецке появится платное парковочное пространство». Час стоянки на улицах Советской, Горького, Зегеля, Фрунзе, а также площадях Театральной и Плеханова оценили в 35 рублей. Проект отложили на 2019 год. Как и строительство виадука в поселке Новая Жизнь.

«Липецкий депутат предложил увеличить «мусорный» тариф для владельцев собак». Игорь Сигарев заявил, что за удовольствие надо платить (ранее этот депутат сделал и вовсе радикальное предложение, предложив ввести «собачий» налог на липчан, имеющих домашних питомцев). Не прошло и предложение депутата Валентины Пересыпкиной обязать горожан при выгуле пользоваться совочком и пакетом для подбора экскрементов за питомцами. Мол, если это норма для Европы, то почему неприемлемо для нас?

«Сергей Иванов: «В 2019 году в Липецке планируем строительство скоростного трамвая». Однако после ухода Олега Королева у этого проекта не осталось «толкача». «Скоростной трамвай в Липецке заехал в тупик» - администрация Липецка не нашла концессионера, который вложил бы в модернизацию городского линейного электротранспорта 10,3 млрд рублей.

В феврале липчанам сообщили, что в этом году «Улицу Ленина и Нижний парк соединит каскадная лестница», а в Нижнем парке выкопают озеро, которое отчего-то назвали Лунным. Ни лестницы, ни озера никто так и не увидел.

Председатель департамента культуры и туризма мэрии сделал громкое заявление. Вернее, сказал правду, что в наши времена уже подвиг (см. «Сергей Малько: «Туризм в Липецке - на зачаточном уровне»). Чиновники вот уже третий год подряд пытаются втиснуться в федеральную программу внутреннего и въездного туризма, чтобы получить 5 млрд рублей инвестиций.

Депутаты горсовета призвали мэрию найти свои «мульки» для привлечения туристов. Ими могли бы стать «липецкая уникальная вода», «промышленность - люди с удовольствием приедут смотреть, как плавят сталь», авиацентр, возобновление выпуска водки в бутылках-матрешках. Для раскрутки своей странички в соцсетях департамент культтуризма мэрии разместил сообщение о возведении в парке Победы 300-метровой башни. В башне - смотровая площадка, гостиница, СПА-салон, ресторан, апартаменты, офисы. А потом чиновники признали, что развели народ: «300-метровая башня в Липецке - фейк».

«В Липецке с пафосом заложили парк Авиаторов». Но как только «Зеленхоз» посадил там туи, их тут же украли! Под парк отданы 10 га земли. Сейчас местность представляет собой удручающее зрелище: будущий парк засыпан строительным и бытовым мусором.

«В ОЭЗ «Липецк» готовы отказаться от китайского автозавода» - Lifan так и не построил предприятие мощностью 60 тысяч автомобилей в год.
Петровский мост
Незадолго до президентских выборов в мэрии сообщили, что «Петровский мост закроют 23 марта». В связи с перекрытием главного путепровода города администрация Липецка заявила, что «Крупнейшие предприятия Липецка меняют графики работы в связи с ремонтом Петровского моста». Кто-то из работяг встал к станку в 7.00, а кто-то сел за стол в 10.00. Также GOROD48 сообщил,
что «Детсады Липецка перейдут на новый график работы в связи с ремонтом Петровского моста».

«Понтонной переправы в Липецке на период ремонта Петровского моста не будет».

- Этому препятствует две вещи. Первая: малая пропускная способность такой переправы. По такому временному мосту может проехать максимум 300 легковых автомобилей в час при потребности в две тысячи. Вторая: чтобы понтонный мост работал, к нему необходимо построить подходы, то есть полноценные дороги, а это - 70 миллионов рублей, - пояснил Сергей Иванов.

В мэрии, кстати, слово сдержали: «Петровский мост открыли раньше срока» - 25 декабря в 21.30 вместо запланированных 24.00.
Одна нога здесь, другая - в офсайде
На церемонии открытия ЧМ мира по футболу «Липчанин выступил в самом центре «Лужников». Воспитанник липецкой цирковой студии «Юность» Георгий Оганисян, который живет большей частью за рубежом, выступая в самых известных цирковых шоу, жонглировал мячами в центре поля во время исполнения песни Робби Уильямсом.

А вот Липецк остался в стороне от Кубка мира из-за перманентной неготовности стадиона «Металлург». В январе мы сообщили, что «Наша последняя надежда принять у себя участника ЧМ по футболу - Сенегал», но и африканцы махнули на нас рукой. Отметим, что в Калуге, куда поехала сборная Сенегала, построили даже две базы к чемпионату мира, причем - за год.

Основные работы на «Металлурге» тамбовская фирма «Сталь-М» должна была завершиться в концу 2017 года. Но потом оказалось, что «Реконструкция стадиона «Металлург» потребует еще 40 миллионов рублей». Стадион открыли в День города - на товарищеский матч между командами звезд липецкого и российского ветеранского футбола, - но тут же вновь закрыли на ремонт. Кстати, тогда же случился скандал: автомобиль «Лада-Веста», главный приз от ПАО «НЛМК», который разыгрывали по бесплатным входным браслетам, не нашел своего владельца. Невостребованную машину разыграли позже по билетам на матче первенства РФ со столичным «Торпедо».

Недоделки в благоустройстве территории стадиона остаются, кстати,
до сих пор.
День Победы - на новом месте
В этом году впервые военный парад и основная часть праздника прошли не на площади Героев, а на площади Победы. На митинге выступил 97-летний Андрей Самсонов, участник обороны Москвы и участник Сталинградской битвы (см. «Андрей Самсонов: «Вы, наши внуки, помните о той войне!»).
После торжественных речей и хореографических композиций по площади Победы двинулась армия горожан с портретами отцов, дедушек и бабушек, воевавших в Великую Отечественную. По данным полиции, «Шествие «Бессмертного полка» в Липецке собрало не менее 80 000 человек», из них с портретами шли до 60 тысяч человек.
Наши рекорды
На первой неделе мая «В Липецкой области побиты три температурных рекорда 48-летней давности». Жара стояла под 30 градусов.

Во второй декаде октября столбики термометров в Липецке поднимались до 20,5 градуса выше ноля (см. «Все выше и выше - в Липецке третий температурный рекорд подряд»).Первый температурный рекорд этого октября был зафиксирован 17 октября: воздух в Липецке прогрелся до 20,6 градуса. Второй рекорд установлен 18 октября, когда синоптики зарегистрировали + 20,2 градуса. А 19 октября разрыв максимальных температур между предыдущим рекордом 2012 года и нынешним составил уже 2,3 градуса.
За дураками не за море ездить - и дома есть
«Липчанка предлагает углубить Дон и Воронеж». Пользователь сервиса народных предложений «Российская общественная инициатива» из Липецкой области выдвинула на обсуждение предложение насчет заботы о реках России. Но только Доном и Воронежем дело не ограничивается: липчанка желает углубить русло Волги на всем ее протяжении.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Александр Кузнецов вынес на суд интернет-сообщества предложение об учреждении в Липецке конкурса для молодых пар. «Мэрии Липецка предлагают оплачивать трезвые свадьбы».

«Липчанин предлагает ввести в России «сухой» закон».

Пользователь сервиса народных предложений «Российская общественная инициатива» из Липецкой области просил федеральные власти придумать меры по повышению стоимости рубля (см. «Липчанин просит сдержать рост курса евро и доллара»).

- Надо запустить развитие забытых древних ремесел в каждом регионе, - пишет автор петиции.

Итак, Россию спасут переход на лапти, самовары и тульские пряники. И еще свистульки из глины, конечно. Свистеть на весь мир мы горазды. И если бы этот свист можно было конвертировать в рост ВВП, то рубль бы давно подмял под себя и доллар, и евро.
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