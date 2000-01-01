В этом году нам много чего обещали.
Так, на брифинге в мэрии заместитель главы Липецка Михаил Щербаков сделал программное заявление: «В Липецке каждая семья будет иметь к 2024 году отдельную квартиру или дом».
В связи с этим на память приходит обещание, данное в 1986 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, - обеспечить каждую советскую семью к 2000 году отдельной квартирой или домом. «По улице Папина пустят пассажирский транспорт»
. Но потом дептранс мэрии откатил назад: мол, на этой улице невозможно в некоторых местах разместить остановочные павильоны.
Летом городская администрация заявила, что «Осенью в Липецке появится платное парковочное пространство».
Час стоянки на улицах Советской, Горького, Зегеля, Фрунзе, а также площадях Театральной и Плеханова оценили в 35 рублей. Проект отложили на 2019 год. Как и строительство виадука в поселке Новая Жизнь. «Липецкий депутат предложил увеличить «мусорный» тариф для владельцев собак».
Игорь Сигарев заявил, что за удовольствие надо платить (ранее этот депутат сделал и вовсе радикальное предложение, предложив ввести «собачий» налог на липчан, имеющих домашних питомцев). Не прошло и предложение депутата Валентины Пересыпкиной обязать горожан при выгуле пользоваться совочком и пакетом для подбора экскрементов за питомцами. Мол, если это норма для Европы, то почему неприемлемо для нас? «Сергей Иванов: «В 2019 году в Липецке планируем строительство скоростного трамвая»
. Однако после ухода Олега Королева у этого проекта не осталось «толкача». «Скоростной трамвай в Липецке заехал в тупик»
- администрация Липецка не нашла концессионера, который вложил бы в модернизацию городского линейного электротранспорта 10,3 млрд рублей.
В феврале липчанам сообщили, что в этом году «Улицу Ленина и Нижний парк соединит каскадная лестница»,
а в Нижнем парке выкопают озеро, которое отчего-то назвали Лунным. Ни лестницы, ни озера никто так и не увидел.
Председатель департамента культуры и туризма мэрии сделал громкое заявление. Вернее, сказал правду, что в наши времена уже подвиг (см. «Сергей Малько: «Туризм в Липецке - на зачаточном уровне»
). Чиновники вот уже третий год подряд пытаются втиснуться в федеральную программу внутреннего и въездного туризма, чтобы получить 5 млрд рублей инвестиций.
Депутаты горсовета призвали мэрию найти свои «мульки» для привлечения туристов. Ими могли бы стать «липецкая уникальная вода», «промышленность - люди с удовольствием приедут смотреть, как плавят сталь», авиацентр, возобновление выпуска водки в бутылках-матрешках. Для раскрутки своей странички в соцсетях департамент культтуризма мэрии разместил сообщение о возведении в парке Победы 300-метровой башни. В башне - смотровая площадка, гостиница, СПА-салон, ресторан, апартаменты, офисы. А потом чиновники признали, что развели народ: «300-метровая башня в Липецке - фейк». «В Липецке с пафосом заложили парк Авиаторов».
Но как только «Зеленхоз» посадил там туи, их тут же украли! Под парк отданы 10 га земли. Сейчас местность представляет собой удручающее зрелище: будущий парк засыпан строительным и бытовым мусором. «В ОЭЗ «Липецк» готовы отказаться от китайского автозавода»
- Lifan так и не построил предприятие мощностью 60 тысяч автомобилей в год.