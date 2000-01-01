Как только Владимир Путин отправил в отставку Олега Королева, в Сети появились разнообразные вбросы насчет его преемника. Пошли разговоры сразу о семи возможных кандидатурах - липецких чиновниках и депутатах областного Совета, а также «варягах» из Калуги, Тамбова и Санкт-Петербурга. Но Путин, как всегда, обставил всех:, вице-президент Сбербанка России.В четверг, 4 октября,. Пока с приставкой и.о. На инаугурации Игорь Артамонов сразу же заинтриговал присутствующих:- Зачем я, банкир, приехал руководить вашим процветающим регионом?Впрочем, на свой же вопрос он так и не ответил.- Мой управленческий опыт достаточно большой. Мой подход - это результат. Если человек даёт результат - у него есть охранная грамота (надо было при этом видеть скисшие лица сидящих в зале! - Прим.).И понеслась волна отставок! Из кабинетов «Горы» первым смыло начальника регионального управления госслужбы и кадровой работы 63-летнего Вячеслава Явных. За ним ушли начальники областных управлений Александр Царик, Анатолий Ларин, Анатолий Чумарин, Андрей Шорстов, Николай Австриевских, Ольга Решитько, Ольга Крючкова (под следствием), Сергей Бугаков, Владимир Дементьев. Последним ушел начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин. Также лишились должностей вице-губернаторы Людмила Летникова, Александр Наролин и Андрей Козодеров (последний попал под раздачу, кажется, совершенно случайно). Новыми вице-губернаторами стали москвич Анатолий Якутин и наши Дмитрий Аверови Александр Ильин.Новый руководитель региона дал программное интервью GOROD48 (см.).