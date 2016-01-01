Есть люди, уверенные, что в Липецке негде гулять и нечего показывать гостям города. Мы решили развеять этот миф. В нашем городе еще остались островки прошлого, на которые стоит обратить внимание.
Девятнадцатый век нам представляется романтичным и тонким. Пышные платья, балы, дуэли. Все это затерялось с годами, но старинные стены города хранят память об этих событиях.
Эти усадьбы и дома прошли через эпоху. Изменилось их назначение и от этого их история становится все полнее с каждым годом.
Об этой истории мы вам расскажем, и у вас обязательно возникнет желание прогуляться по центру Липецка и внимательнее всмотреться в эти памятники архитектуры.