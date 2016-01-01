ТОП-5
дореволюционных зданий Липецка
Есть люди, уверенные, что в Липецке негде гулять и нечего показывать гостям города. Мы решили развеять этот миф. В нашем городе еще остались островки прошлого, на которые стоит обратить внимание.
Девятнадцатый век нам представляется романтичным и тонким. Пышные платья, балы, дуэли. Все это затерялось с годами, но старинные стены города хранят память об этих событиях.
Эти усадьбы и дома прошли через эпоху. Изменилось их назначение и от этого их история становится все полнее с каждым годом.
Об этой истории мы вам расскажем, и у вас обязательно возникнет желание прогуляться по центру Липецка и внимательнее всмотреться в эти памятники архитектуры.
1
Дом Губина
Двухэтажный особняк на улице Ленина встречает нас большими колоннами и массивными дверями.
Входя в них, оказываешься в просторном зале с высокими потолками. Без труда можно представить, как внутри этих стен встречали гостей и устраивали балы.

История этого сооружения начинается в конце XVIII века. Согласно историческим документам, на месте дома Губина еще предки великого Пушкина по материнской линии начали строительство городской усадьбы. Позже усадебный участок выкупил лекарь липецкого курорта Федор Туровский, он отстроил большой особняк. А потом усадьба перешла в собственность генерала Александра Губина, при котором здание и приобрело свой окончательный облик.

Дом продолжают называть по фамилии воинского начальника, потому что он был личностью выдающейся.
Вот что о нем писали в газета «Липецкий сезонный листок» от 18 июля 1899 года:

«Мы можем сообщить постоянным жителям Липецка приятную новость:
на освободившуюся вакансию уездного воинского начальника назначен полковник А. М. Губин. Александр Михайлович, по жене местный домовладелец, живо интересующийся судьбою и благосостоянием курорта, весьма симпатичный и полный энергии человек. Энергия и деятельность воинского начальника, быть может, в недалёком будущем окажется в высшей степени полезной для нашего, пока ещё тихого и спокойного города».

Сейчас в этом здании находится областной художественный музей.
Здесь демонстрируют картины великих художников и ждут гостей.
2
Концертный зал «Унион»
Уникальный звук, 279 посадочных мест, самое новейшее оборудование - это сейчас. Но впервые это здание упоминается в 1893 году.

Его владельцы братья Сидоровы подали прошение на ремонт и исправление дома, который находился, как тогда писали:
«по старобазарной площади против Курзала Липецких Минеральных вод».
Теперь его адрес ул. К Маркса, д.2.

Дом показался интересным крестьянину Василию Титову, у которого сразу родился бизнес план: у дома отличное расположение для кинотеатра. Он получил дом в аренду, и в 1911 году началось переоборудование и ремонт помещения.

Несколько лет кинотеатр функционировал в полную силу. В 1914 г он был приобретен Вадимом Николаевичем Головым и Викентийем Ивановичем Майером и переименован в «Унион». В 1918 году «Унион» стал называться «Красная звезда». 1922 году кинотеатр временно перестал функционировать из-за маленькой посещаемости.

Позже кинотеатр переименовали в «МОПР», потом он назывался «Маяк», еще через 10 лет «Имени 15-летия Октября», липчане называли его кратко - «Октябрь». В 1992 году здание закрыли на ремонт.
После масштабной реконструкции его снова открыли в 2016 году.

Теперь это концертный зал с отличной акустикой, он принимает в своих стенах ценителей классической музыки.
3
Аптека №1
Перед вами здание настоящего трактира Царской России.
На этом месте был двор с рестораном и харчевней.
По тогдашним меркам это был ресторан низшего разряда. В таком трактире могли останавливаться купцы.

Это здание построили в конце XIX века начале XX. Уникальность его в том, что его создали по проекту известного архитектора И.П. Машкова. Его стиль работы называют «псевдорусским». И потому строение считается уникальным.
Располагалось здание на пересечении 1-ой Липовской и Базарной улиц.

Сейчас же его адрес Ворошилова 1, прямо напротив Стадиона «Металлург».
В начале XX века трактир переделали в аптеку. Первая аптека принадлежала фармацевту по фамилии Карстенс. Кстати, именно этот человек первым начал думать о том, как сохранять полезные свойства минеральной воды Липецка.

Сейчас в здании так же расположилась Аптека№1, а с другого входа появился модный молодежный бар.
4
Музей В.С. Сорокина
Музей В.С. Сорокина сейчас посещают те, кто ценит живопись великого художника. Хотя его стены тоже хранят несколько интересных историй.

Этот дом появился в 1910 году на улице, которая тогда называлась Дворянской (теперь улица Ленина). Спроектировал его тамбовский архитектор Владимир Фрейман. Дом в модном стиле заказал провизор Виктор Вяжлинский. Местные жители называли здание «Домом аптекаря», так как на первом этаже можно было купить лекарства и полезные в быту предметы. Вывеска на здании гласила: «Взаимная польза». На втором этаже жил сам Вяжлинский с семьей.

Буквально через 9 лет в доме поселился врач и ученый-бактериолог Николай Яковлевич Симонович. В здании организовали врачебную лабораторию. В этих стенах принимали людей независимо от чинов, что послужило поводом для многочисленных доносов на врача.

В годы Советской власти эти стены повидали многое, в разное время здесь размещались Горком ВКП, райком КПСС, управление топливной промышленности, музыкальная школа, книгохранилище. В конце 80-х – начале 90-х годов здание осталось бесхозным, лишившись даже охраны, и мародеры вынесли из него все ценное вплоть до оконных рам и паркета

В 1992 году дом стал прижизненным музеем-мастерской Виктора Сорокина.

За его заслуги и в честь его 80летия. В этот момент дом задышал новой жизнью и новыми красками. Мастер творил без устали лишь подтверждая свое звание.
Его работы там можно увидеть и сейчас. Работает музей ежедневно кроме понедельника и вторника.
5
Дом купца Замятина
Этот памятник архитектуры, который находится на улице Фрунзе, ранее улице Усманская, принадлежал купцу Замятину.

Здание построено в середине XIX в. Архитектура и соседних домов в этом районе частично сохранилась и мы можем представить, как все выглядело в те далекие времена.

Надо сказать, что на улицах Усманской и Воронежской (ныне Советская) и раньше находилось огромное количество лавок и магазинов. В доме Замятина был бакалейный магазин, он славился мраморным мылом по 12 копеек за фунт.

В 1959 году здание заняла областная детская библиотека. Почти 30 лет ребята и их родители приходили за книгами по этому адресу.
В 1987 году старинный особняк закрыли на ремонт, библиотеке пришлось переехать.

В настоящее время там находится ресторан и Липецкая областная филармония.
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