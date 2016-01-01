Музей В.С. Сорокина сейчас посещают те, кто ценит живопись великого художника. Хотя его стены тоже хранят несколько интересных историй.



Этот дом появился в 1910 году на улице, которая тогда называлась Дворянской (теперь улица Ленина). Спроектировал его тамбовский архитектор Владимир Фрейман. Дом в модном стиле заказал провизор Виктор Вяжлинский. Местные жители называли здание «Домом аптекаря», так как на первом этаже можно было купить лекарства и полезные в быту предметы. Вывеска на здании гласила: «Взаимная польза». На втором этаже жил сам Вяжлинский с семьей.



Буквально через 9 лет в доме поселился врач и ученый-бактериолог Николай Яковлевич Симонович. В здании организовали врачебную лабораторию. В этих стенах принимали людей независимо от чинов, что послужило поводом для многочисленных доносов на врача.



В годы Советской власти эти стены повидали многое, в разное время здесь размещались Горком ВКП, райком КПСС, управление топливной промышленности, музыкальная школа, книгохранилище. В конце 80-х – начале 90-х годов здание осталось бесхозным, лишившись даже охраны, и мародеры вынесли из него все ценное вплоть до оконных рам и паркета



В 1992 году дом стал прижизненным музеем-мастерской Виктора Сорокина.



За его заслуги и в честь его 80летия. В этот момент дом задышал новой жизнью и новыми красками. Мастер творил без устали лишь подтверждая свое звание.

Его работы там можно увидеть и сейчас. Работает музей ежедневно кроме понедельника и вторника.

