Жизнь на удаленке

Теперь будни и выходные превратились
в сплошной день сурка. С понедельника по воскресенье от недели к неделе: поработать, сделать уроки с ребенком (и не просто сделать, но и объяснить материал, к счастью, с помощью цифровых школьных ресурсов),
найти развлечение, а еще помочь партнеру с уборкой, готовкой и другими домашними делами.
И что самое главное – без перерывов и только
в пределах собственной квартиры.
Какой бы дружной ни была семья
и замечательным ребенок, всем нужно личное пространство. Чтобы родителю «словить дзен» после трудного дня, эксперты Tele2 предлагают два варианта. Первый — заказать вкусный ужин в пиццерии (и по промокоду получить пиццу в подарок
) и посмотреть комедию или сериал в Tele2 TV
. Второй — выпить чашечку ароматного чая и прочитать мировой бестселлер из онлайн-библиотеки Tele2 Книги
. А еще нервы крепче, когда финансы находятся под контролем. Чтобы сэкономить семейный бюджет
в самоизоляции, абонентам Tele2 советуют управлять гигабайтами
по своему желанию. Например, можно делиться ими с членами семьи или продавать в «Маркете Tele2
».