Жизнь на удаленке
Как пандемия изменила липчан?
Вместе с Tele2 мы представили, как изменилась после начала режима самоизоляции жизнь у школьников, родителей, студентов, менеджеров и предпринимателей. А еще в этом материале вы узнаете о возможностях для комфортной работы и учебы, которые предлагает мобильный оператор, работающий по другим правилам.
Школьник
Школьник постоянно находится в движении. В плотном расписании школа и репетиторы, дополнительные занятия и спортивные секции, прогулки и общение с друзьями. Несмотря на то, что дети привыкли быть в сети и прибегать к цифровым технологиям и интернету в самых разных ситуациях, они не ожидали, что практически все сферы жизни перейдут в онлайн.
Итак, школьная нагрузка и объем материала не уменьшились, только вот уроки стали короче,
а еще конец учебного года не за горами. Здесь
на помощь приходят онлайн-курсы и занятия по предметам с личным учителем. Абоненты Tele2, кстати, благодаря программе лояльности «Больше» могут получить до трех бесплатных уроков, которые помогут детям подтянуть английский или подготовиться
к ЕГЭ по математике в удобное время.
К слову, подключиться к сети оператора
с оптимальным тарифом и пользоваться большинством мобильных сервисов подростки, имеющие паспорт, теперь могут самостоятельно без участия родителей.

Родитель
Спокойная и размеренная жизнь родителей неожиданно перевернулась с ног
на голову. Внезапно они стали и учителями, и поварами, и аниматорами,
и психологами, и ещё много кем (список можно продолжать почти до бесконечности). Но не каждый был готов к таким переменам, поэтому
без стресса не обошлось.
Теперь будни и выходные превратились
в сплошной день сурка. С понедельника по воскресенье от недели к неделе: поработать, сделать уроки с ребенком (и не просто сделать, но и объяснить материал, к счастью, с помощью цифровых школьных ресурсов), найти развлечение, а еще помочь партнеру с уборкой, готовкой и другими домашними делами.
И что самое главное – без перерывов и только
в пределах собственной квартиры.
Какой бы дружной ни была семья
и замечательным ребенок, всем нужно личное пространство. Чтобы родителю «словить дзен» после трудного дня, эксперты Tele2 предлагают два варианта. Первый — заказать вкусный ужин в пиццерии (и по промокоду получить пиццу в подарок) и посмотреть комедию или сериал в Tele2 TV. Второй — выпить чашечку ароматного чая и прочитать мировой бестселлер из онлайн-библиотеки Tele2 Книги. А еще нервы крепче, когда финансы находятся под контролем. Чтобы сэкономить семейный бюджет
в самоизоляции, абонентам Tele2 советуют управлять гигабайтами
по своему желанию. Например, можно делиться ими с членами семьи или продавать в «Маркете Tele2».
Студент
Студент привык быть на связи 24/7: учеба, работа, встречи с друзьями и поездки к родителям. За день он успевает сделать все возможное и невозможное и иногда даже немного поспать. Однако пандемия коронавируса нарушила привычный ритм жизни: общежития закрылись, друзьям по комнате пришлось разъехаться по домам; университеты вынужденно перевели всех на дистанционную учебу, работа тоже стала удаленной. Что предпринимает студент? Он срочно включает режим «импровизация» и подстраивается под непредвиденные обстоятельства с завидным упорством.
Первое, что делает такой «прокачанный» студент — настраивает под себя интернет. Ведь теперь не только от скорости, но и от объема трафика напрямую зависят его успехи в учебе, работа и даже онлайн-посиделки с друзьями, которые экстренно пришлось освоить. Tele2 советует в этой ситуации обратиться к искусственному интеллекту — виртуальному помощнику Мие. Она индивидуально подберет оптимальный для абонента пакет минут и гигабайтов, а еще в соответствии с персональными предпочтениями порекомендует бонусы, скидки и выгодные подписки от партнеров оператора, которые помогут сэкономить полученную стипендию. А если сдают нервы, то стоит прибегнуть к разгрузке и выпустить пар в киберспортивном турнире. На гейминговой платформе Cyberhero можно пополнить личный бюджет за счет призового фонда, стримить свои игры и смотреть трансляции других участников. А чтобы расслабление было полным, можно приготовить парочку крутых коктейлей под руководством лучших барменов страны и пообщаться с друзьями в онлайн-баре или сходить на живой концерт любимого исполнителя в открытом недавно «Доме по другим правилам».

Менеджер
Жизнь офисных работников из-за пандемии тоже круто изменилась. Многие обрадовались возможности поспать подольше и поработать из дома, но очевидным минусом стало отсутствие привычных ритуалов, которые помогают поддерживать настроение в течение рабочего дня: любимая музыка по дороге на работу и домой, приятная беседа за чашечкой кофе или совместный обед с коллегами, снятие накопившегося стресса в тренажерном зале или расслабляющий вечер в кинотеатре.
Тут главное не поддаваться унынию, ведь все эти вещи можно по-прежнему делать с удовольствием в режиме онлайн. Пока кипит чайник и загружается компьютер, можно послушать уже полюбившиеся или новые треки, тем более что абонентам Tele2 доступны два бесплатных месяца премиум-подписки в музыкальном сервисе. Обед с коллегами в видеоформате можно организовать в любом удобном сервисе (скидка 200 рублей при заказе роллов для участников программы лояльности «Больше» станет приятным дополнением), ну а посмотреть бесплатно в хорошем качестве рейтинговые фильмы и позаниматься спортом с тренерами популярного фитнес-клуба можно в виртуальном доме Tele2.
Предприниматель
От пандемии коронавируса пострадали все, но больше всего, конечно, досталось предпринимателям. Им пришлось в кратчайшие сроки «перестроить» свой бизнес, решить проблемы с арендой и заработной платой сотрудников. К сожалению, не все смогли оперативно подстроиться под новые реалии, но есть и те, кто принял правила игры и нашел креативные решения в период самоизоляции.
Предприниматель привык не упускать выгоду, поэтому мы рекомендуем хорошенько изучить, какие меры поддержки предлагают федеральные и областные власти. Также бизнесу будет полезна популярная услуга «SMS-Таргет», которая помогает создавать таргетированные рассылки для целевой аудитории и оперативно информировать клиентов об изменениях в работе, новых услугах и акциях. Кстати, это решение отлично подойдет для информирования о статусе доставки заказов. Сейчас все предприниматели (и не только они) регулярно мониторят ситуацию с коронавирусом и держат руку на пульсе. Следить за официальными данными и мерами Правительства по поддержке населения и бизнеса можно на ресурсе стопкоронавирус.рф, тем более что у всех абонентов Tele2 доступ к сайту бесплатный вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика.

Пандемия обязательно закончится, жизнь вернется в спокойное русло. Впереди нас ждет поэтапный выход из ограничений и самоизоляции, но те навыки и умения, которые были «прокачаны» на удаленке, обязательно пригодятся в новой реальности. Так что пользуемся выгодными предложениями, берем по максимуму от ситуации и двигаемся вперед!
Пандемия обязательно закончится, жизнь вернется в спокойное русло. Впереди нас ждет поэтапный выход из ограничений и самоизоляции, но те навыки и умения, которые были «прокачаны» на удаленке, обязательно пригодятся в новой реальности. Так что пользуемся выгодными предложениями, берем по максимуму от ситуации и двигаемся вперед!
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