Жизнь на удаленке

Студент привык быть на связи 24/7: учеба, работа, встречи с друзьями и поездки к родителям. За день он успевает сделать все возможное и невозможное и иногда даже немного поспать. Однако пандемия коронавируса нарушила привычный ритм жизни: общежития закрылись, друзьям по комнате пришлось разъехаться по домам; университеты вынужденно перевели всех на дистанционную учебу, работа тоже стала удаленной. Что предпринимает студент? Он срочно включает режим «импровизация» и подстраивается под непредвиденные обстоятельства с завидным упорством.

