Воловский р-он, п. Волово, ул. Советская
г. Грязи, ул. Гагарина, д. 2 Б
г. Грязи, ул. 30 лет Победы, д. 79
г. Грязи, ул. Правды, д. 88
г. Данков, ул. Ленина, д. 1
г. Данков, ул. Вермишева, д. 1
с. Доброе, ул. Тимирязева, д. 9
Добринский р-он., п. Добринка, ул. Советская, д. 4 А
Долгоруковский р-он., п.Долгоруково, ул.Тимирязева, павильон
г. Елец, ул. Орджиникидзе, д. 14
г. Елец, ул. Советская, д. 44
г. Елец, ул. Юбилейная, д. 13 А
г. Задонск, ул.Степанищева, д. 17
Измалковский р-он., п. Измалково, ул. Октябрьская, д. 21
с. Каменское, Елецкий район
Краснинский р-он., п. Красное, ул. Октябрьская, д. 20 А
г. Лебедянь, ул. Советская, д. 45
г. Лебедянь, ул. Мира д. 7
Л.Толстовский р-он, пос. Л.Толстой, ул. Коммунистическая, д. 12 Е
с. Сухая Лубна, Липецкий район
Тербунский р-он., п. Тербуны, ул. Октябрьская, д. 50 Б
г. Усмань, ул. воев. Вельяминова, д. 29
г. Усмань, ул. Ленина, д. 101
Хлевенский р-он, п.Хлевное, ул.Свободы, д. 26 А
г.Чаплыгин, ул.Советская, д. 52