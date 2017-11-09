Липецкие фермеры объединились в кооператив
«Экоптица»
«Кузминки-Молоко»
«Кузминки»
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В Липецкой области возрождаются продуктовые кооперативные магазины. В них представлены товары местных сельхозпроизводителей. На сегодняшний день - это сеть фирменных магазинов под общим названием «Добрая Лавка», в которых представлены продукты, произведённые в Липецком регионе: мясо, полуфабрикаты, колбасы, мясные деликатесы, молоко и молочные продукты.

Большой сельскохозяйственный кооператив расположен в Кузьминских отвержках. На трёх предприятиях производят более 200 наименований товаров: от мяса и колбасных деликатесов до молочной и рыбной продукции. Все товары, произведённые в Липецкой области представлены на полках собственной торговой сети – в магазинах «Добрая Лавка».
«Добрая Лавка» - это магазины формата
«у дома», в шаговой доступности,
где представлены продукты трёх основополагающих собственных брендов:
- «Экоптица»,
- «Кузминки-Молоко»,
- Колбасы и мясные деликатесы «Кузминки».
Что важно, вся продукция изготавливается из собственного сырья.
С соблюдением естественных сроков хранения,
а это значит без вредных химических добавок
и ГМО.
К примеру, колбасы и мясные деликатесы «Кузминки» без сои – 11 лет на рынке
Натуральное, экологически чистое собственное сырье и точный контроль качества - это ещё один важный аспект производства. В январе 2018 года открывается новый мясоперерабатывающий комплекс. В разы возрастут производственные мощности и технические возможности. В связи с этим планируется глобальное расширение ассортимента, создание новой линейки и второй торговой марки. Уже сейчас продукция предприятия представлена в Пензе, Брянске, Тамбове, Воронеже, Волгограде, Курске, Рязани, Ростове-на-Дону, Архангельске и во многих других городах. А благодаря увеличению производства, география поставок продукции «Кузминки» возрастёт, охватывая новые регионы России.
Не один год знают липчане и товары «Экоптицы».
Кстати, в этом году, предприятие наградили золотой медалью на главной агровыставке страны «Золотая осень». Основной деятельностью компании является производство мяса цыплят-бройлеров. «Экоптица» является предприятием полного цикла. Сельхозкооператив владеет собственными инкубаториями, родительским стадом, комбикормовыми цехами, площадками выращивания, цехом убоя и переработки птицы и цехом технических фабрикатов. Высокие стандарты качества чётко контролируются на всех стадиях производства: выращивание, переработка, упаковка и доставка до покупателя.
Самое молодое предприятие в кооперативе - «Кузминки-Молоко».
Бренд появился на рынке области совсем недавно, в марте 2017 года. На церемонии открытия завода, присутствовал Полномочный Представитель Президента РФ
в Центральном федеральном округе Александр Беглов. «Кузминки-Молоко» — молочное предприятие полного цикла, где используется исключительно собственное сырье. В сутки предприятие перерабатывает 75 тонн молока. Здесь выпускается более пятидесяти наименований: несколько видов питьевого молока, кефира, йогуртов с различными наполнителями, творог, сметана, ряженка, сливочное масло.
Путь от производства до прилавка занимает менее одного дня. Это главное условие свежести. Для обеспечения регулярных поставок готовой продукции в кооперативе имеется свой собственный транспортный отдел.

Десятки автомобилей доставляют свежую продукцию в магазины «Добрая Лавка». Осуществляя логистику собственным транспортом, без посредников, производители смогли минимизировать наценку на товар
и обеспечить контроль качества по всему циклу «от поля до прилавка».
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«Добрая Лавка» - продукты родного, липецкого края.

На данный момент в Липецке и области
открыто около 40 магазинов и к концу года
их будет уже 50. Совсем скоро ожидается открытие супермаркета в посёлке Сахарный Завод Лебедянского района. А значит, всё больше людей, смогут оценить по достоинству качество натуральных липецких продуктов.
Торговые точки г. Липецк
ул. Ангарская, строение 1/1
ул. Вермишева, д. 4
ул. Водопьянова, д. 8
ул. Водопьянова, д. 41
ул. Гагарина, д. 161/3
ул. Гагарина, д. 55/3
ул. Гагарина, д. 79
ул. Гагарина, д. 57
ул. Жуковского, д. 4
пл. Заводская, д. 3 А
ул. З.Космодемьянской, д. 4
ул. Космонавтов, д. 39/1
ул. Ленинградская, д. 2
пос. Матырский, ул. Моршанская
ул. Московская, д. 91
ул. Неделина, д. 15
пл. Победы, д. 6
пл. Победы, д. 6 павильон №10
пр. Победы, д. 110
пр. Победы, д. 59 А
пр. 60 лет СССР, д. 20б
ул. Плеханова, д. 80
ул. Стаханова, д. 21
ул. Юбилейная, д. 3
Торговые точки Липецкая область
Воловский р-он, п. Волово, ул. Советская
г. Грязи, ул. Гагарина, д. 2 Б
г. Грязи, ул. 30 лет Победы, д. 79
г. Грязи, ул. Правды, д. 88
г. Данков, ул. Ленина, д. 1
г. Данков, ул. Вермишева, д. 1
с. Доброе, ул. Тимирязева, д. 9
Добринский р-он., п. Добринка, ул. Советская, д. 4 А
Долгоруковский р-он., п.Долгоруково, ул.Тимирязева, павильон
г. Елец, ул. Орджиникидзе, д. 14
г. Елец, ул. Советская, д. 44
г. Елец, ул. Юбилейная, д. 13 А
г. Задонск, ул.Степанищева, д. 17
Измалковский р-он., п. Измалково, ул. Октябрьская, д. 21
с. Каменское, Елецкий район
Краснинский р-он., п. Красное, ул. Октябрьская, д. 20 А
г. Лебедянь, ул. Советская, д. 45
г. Лебедянь, ул. Мира д. 7
Л.Толстовский р-он, пос. Л.Толстой, ул. Коммунистическая, д. 12 Е
с. Сухая Лубна, Липецкий район
Тербунский р-он., п. Тербуны, ул. Октябрьская, д. 50 Б
г. Усмань, ул. воев. Вельяминова, д. 29
г. Усмань, ул. Ленина, д. 101
Хлевенский р-он, п.Хлевное, ул.Свободы, д. 26 А
г.Чаплыгин, ул.Советская, д. 52
Контактная информация
+7 (4742) 241-548
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