Воловский р-он, п. Волово, ул. Советская

г. Грязи, ул. Гагарина, д. 2 Б

г. Грязи, ул. 30 лет Победы, д. 79

г. Грязи, ул. Правды, д. 88

г. Данков, ул. Ленина, д. 1

г. Данков, ул. Вермишева, д. 1

с. Доброе, ул. Тимирязева, д. 9

Добринский р-он., п. Добринка, ул. Советская, д. 4 А

Долгоруковский р-он., п.Долгоруково, ул.Тимирязева, павильон

г. Елец, ул. Орджиникидзе, д. 14

г. Елец, ул. Советская, д. 44

г. Елец, ул. Юбилейная, д. 13 А

г. Задонск, ул.Степанищева, д. 17

Измалковский р-он., п. Измалково, ул. Октябрьская, д. 21

с. Каменское, Елецкий район

Краснинский р-он., п. Красное, ул. Октябрьская, д. 20 А

г. Лебедянь, ул. Советская, д. 45

г. Лебедянь, ул. Мира д. 7

Л.Толстовский р-он, пос. Л.Толстой, ул. Коммунистическая, д. 12 Е

с. Сухая Лубна, Липецкий район

Тербунский р-он., п. Тербуны, ул. Октябрьская, д. 50 Б

г. Усмань, ул. воев. Вельяминова, д. 29

г. Усмань, ул. Ленина, д. 101

Хлевенский р-он, п.Хлевное, ул.Свободы, д. 26 А

г.Чаплыгин, ул.Советская, д. 52

