Отпуск без виз:
к каньону
и на «остров Пасхи»!

Чтобы увидеть «статую Маои» или поражающий своими размерами глубочайший каньон, необязательно ехать в штат Невада или на остров Пасхи.

Нет, туда стоит, конечно, наведаться (и даже обязательно — при наличии такой возможности!), но только после пандемии коронавируса. Пока же монолитную каменную статую, причем более древнюю, чем истуканы на острове Пасхи, и второй по величине в мире в своей классификации каньон можно увидеть всего в 350 километрах от Липецкой области. Очередное путешествие «Отпуска без виз» GOROD48 совершил в Курскую область.
Чтобы увидеть «статую Маои» или поражающий своими размерами глубочайший каньон, необязательно ехать в штат Невада или на остров Пасхи.

Нет, туда стоит, конечно, наведаться (и даже обязательно — при наличии такой возможности!), но только после пандемии коронавируса. Пока же монолитную каменную статую, причем более древнюю, чем на острове Пасхи, и второй по величине в мире в своей классификации каньон можно увидеть всего в 350 километрах от Липецкой области. Очередное путешествие «Отпуска без виз» GOROD48 совершил в Курскую область.
Путешествие
к центру земли
Итак, Курск. Что знаем мы и что пишут тревел-блогеры о Курской области? Что это соловьиный край, что там есть кондитерская фабрика, что несколько известных ритейлов родом из Курска. Также то, что есть такая Курская магнитная аномалия с огромной дырой в земле, то есть карьером, в котором добывают железную руду открытым способом. Карьер и стал первой целью нашего тура.
Путей в Курскую область несколько. Можно ехать через Воронеж, через наше Волово, через Орел и Ливны. Мы выбрали дорогу через Ливны. Во-первых, этот путь чуть короче остальных, а во-вторых, нам хотелось проверить проходимость кроссовера «LADA XRAY», который нам предоставил автосалон «Прайм», ведь выбранный маршрут проходит по внутрирайонным дорогам. Участок трассы «Орел — Ливны — Тамбов» в Измалковском районе оказался добротным, несмотря на идущий в некоторых местах ремонт и, как следствие, реверсивное движение. В Орловской области дорога лучше, но где-то в районе орловской Васильевки начинается тот самый условно-короткий путь к Железногорску, где и расположен наш карьер. После съезда с трассы «Орел — Ливны — Тамбов» дорога превращается в стиральную доску. Поэтому тем, кто последует нашим путем не на кроссовере, советуем ехать в Железногорск через Орел, а не испытывать себя и машину дополнительными 90 километрами.

В Орловской области, в отличие от Рязанской, не бросаются в глаза бедность, нищета и «мерзость запустения». Кругом поля созревшей пшеницы, зеленеющей свеклы и разлитого золотом подсолнечника, в селах — чистые домики. В Громашовке, куда нас завел навигатор, нам предстояло в первый раз удивиться, ведь там мы увидели сразу два гнезда с аистами на столбах прямо возле домов! Вышли размяться и поснимать этих красивых птиц. Затем мы двинулись дальше — к шоссе Орел — Белгород и на курский Железногорск.
Железногорск — город современный. В нем живут горняки, работающие на руднике и горно-обогатительном комбинате. Достопримечательностей в нем не больше чем в нашем Липецке, городе-металлурге. А вот за Железногорском…

К руднику проехать несложно. Любой навигатор знает «Смотровую площадку» Железногорска, точнее, Михайловского месторождения, поэтому приведет вас на место с точностью до метра. Не придется петлять и искать. Мы прокладывали маршруты с помощью интернета и мобильной связи Ростелекома.

И вот тут самое главное — с бесплатной и доступной смотровой площадки открывается ошеломительный вид на второй в мире по величине карьер по добыче железной руды. Его длина — около семи километров, ширина — 2,6 километра, глубина — около 400 метров!

Михайловский рудник — флагман по добыче железной руды Курской магнитной аномалии, простирающейся на три области: Курскую, Орловскую и Белгородскую. Еще в XVIII веке русский астроном Петр Иноходцев заметил, что в этих местах магнитная стрелка ведет себя очень странно. Век спустя здесь открыли два железорудных хребта. Длина одного из них — 400, а ширина — 25 километров. Второй простирается на 600 километров в длину и 30 километров в ширину. Разработку части этого хребта и можно наблюдать неподалеку от Железногорска. Карьер впечатляет! Ты словно становишься свидетелем прокладки туннеля в центр Земли. По краям карьера — террасы с движущимися по ним «БелАЗами» и железнодорожными составами. Со смотровой площадки они кажутся маленькими, словно игрушечными.
Железногорск Карьер впечатляет! Ты словно становишься свидетелем прокладки туннеля в центр Земли. По краям карьера – террасы с движущимися по ним «БелАЗами» и железнодорожными составами.
Взять с собой в это путешествие компас и проверить, как он ведет себя в районе Курской магнитной аномалии мы, к сожалению, не догадались, но обратили внимание на другую закономерность, связанную с высоким содержанием железа в глубинах земли — низкую урожайность. Если в Липецкой области в эти дни пшеница и ячмень чуть ли не в рост человека и под тяжестью налитых колосьев валятся на землю, то в Железногорском районе колоски сантиметров по двадцать в высоту. Некоторые источники рассказывают о другой характерной особенности этого региона — высокой заболеваемости населения из-за низкого иммунитета, который «убивает» Курская магнитная аномалия.
Дважды аномальная заповедная зона
и тысячелетний воин
Есть в Курской области и еще одна аномалия, биологическая и… уфологическая. К ней мы отправились сразу после Железногорска, еще находясь под впечатлением от туннеля в «центр Земли». Это — Центрально-Черноземный заповедник.

От Железногорска заповедник находится в 100 километрах, в поселке с названием Заповедный. Навигатор ведет к нему очень точно, не путая. Дорога до хутора (а нам этот поселок показался именно хутором), в прямом смысле хорошая, асфальтированная.
И часа через полтора после Железногорска мы уже там. Заповедный утопает в зелени. В нем мычат коровы, кудахчут куры. Кажется, что попал в обычное село, но здешние люди производят странное впечатление — вроде и деревенские, а речь грамотная, интеллигентная. У мужчин — бородки астрономов и на лбу написаны пять высших образований. Оказалось, что заповедный хутор населяют биологи, зоологи и другие ученые, работающие в заповеднике. А мычит и кудахчет их собственность, ведь чуть ли не в каждой семье имеется по корове, а в иных и по три. Но это мы узнали чуть позже, после того, как нашли экскурсовода Анну Лысову, которая и провела нас по заповеднику.
Анна Лысова ждала нас у бюста создателя заповедника Василия Алехина. Когда мы еще не выехали из Липецка, в телефонном разговоре нам с сожалением сообщили, что июль — не лучшее время для посещения этой местности, так как наступил сенокос, и лоскутных полей с заповедными растениями нам не увидеть. А это, пожалуй, главное. Ведь Центрально-Черноземный заповедник имени Василия Алехина тоже называют Курской биологической аномалией, так как здесь на одном квадратном метре растет до 80 видов растений!

Профессор Василий Алехин открыл эту аномалию в начале XX века, будучи еще студентом. А к 1935 году многочисленными работами и исследованиями добился, чтобы бывшая Стрелецкая степь стала заповедником.

С XVI века степью владели казаки и стрельцы, а за несколько веков до этого здесь жили половцы. Еще при Алехине следы кочевников были заметны. На одном из участков Стрелецкой степи стояли каменные половецкие бабы — сакральные истуканы, часто — божества, которым приносили жертвы. Экскурсовод Анна Лысова рассказала, что до Великой Отечественной войны в Стрелецкой степи стояли пять или шесть половецких истуканов, датированных примерно XI веком. Их не трогали ни казаки, ни стрельцы, но в войну изваяния пропали. Возможно, они заинтересовали немцев, венгров или румын, оккупировавших подступы к Курску.
В 90-х годах в Стрелецкой степи установили тысячелетний истукан воина, которого привезли из Украины. В Интернете есть информация, что каменная статуя — новодел, но Анна Лысова с этим не согласна.

 — Абсолютно точно, что каменный воин — самый настоящий. Это подтверждают исследования. Да, он не из нашей местности, нам его подарили археологи из соседней страны, ведь ранее он стоял в степях Украины, — говорит Анна.

Установили тысячелетнего воина (то, что это воин, ученые выяснили, в том числе благодаря трем косичкам, защищавшим шею от удара мечом) на месте, где раньше до него стояло примерно такое же идолище.

Половецкий воин стал объектом исследований историков и местом паломничества интересующихся мистикой и язычеством. По словам Анны Лысовой, археологические исследования Стрелецкой и Казацкой степей в местах, где до войны стояли истуканы, подтвердили, что у них проводились религиозные обряды с жертвоприношениями, и не только животных. Находили тут и кости людей.

1000-летний идол Стрелецкой степи овеян легендами, мифами и мистикой.

 — Сюда часто приезжают уфологи и «профессора оккультных наук», ловят своими приборами разные «волны» и говорят, что место это аномальное. Один из таких «профессоров уфологических наук» сообщил, что под воином в земле до поры до времени замурован инопланетный космический корабль. Каждый имеет право относиться к этому как угодно. Я же могу сказать следующее: если загадать желание у каменного воина, то оно может сбыться. Испытано на себе! Некоторые люди возвращаются сюда снова и снова и всякий раз божатся, что загаданные у истукана желания сбылись!

Сейчас воин стоит в поле с травой в человеческий рост — окошены только экологические тропы да площадка вокруг него. Но вскоре заповедные травы пойдут на корм коровкам ученых, которые стали еще и животноводами. Причем заповедное молоко, сыры, творог и сметану при желании можно купить, обратившись к любому из жителей поселка.

Интересна и экскурсия по музею заповедника. В нем можно увидеть не только чучела животных, обитающих в лесах Центрально-Черноземного заповедника, или услышать историю о курских соловьях и послушать записи их трелей, но также посмотреть на уникальный экспонат — срез эталонного чернозема с гумусовым слоем полутораметровой высоты. Именно такой чернозем немцы вывозили из-под Курска и Воронежа вагонами, считая его ценнейшим удобрением. Правда, по словам Анны Лысовой, русский чернозем, которым немцы удобрили свои земли, не принес им ожидаемого результата.
До Великой Отечественной войны в Стрелецкой степи стояли пять или шесть половецких истуканов, датированных примерно XI веком. Их не трогали ни казаки, ни стрельцы, но в войну изваяния пропали. Возможно, они заинтересовали немцев, венгров или румын, оккупировавших подступы к Курску.
Город студентов
и ритейла
Из заповедника мы отправились в город-герой Курск. Как и любой другой областной центр, Курск — сосредоточение культурной жизни. Здесь много музеев, театров, концертных и выставочных залов и — что поразило — книжных магазинов. Самый большой из них расположен в старинном особняке на площадях не меньших, чем в знаменитом магазине дома Зингера в Санкт-Петербурге.
В то же время Курск полон развлекательных заведений, кафе, ресторанов, гостиниц, хостелов, рассчитанных на любой карман. Нам удалось разместиться в некогда «обкомовской» гостинице напротив администрации области с непременным памятником Ленину и всего за 1500 рублей с человека в сутки.

В Курске бросается в глаза обилие высших учебных заведений, благодаря чему это — город молодежи. На улицах много иностранных студентов, из-за чего складывается впечатление, что ты в каком-то европейском или американском городе. Еще Курск — город огромных торгово-развлекательных центров, порой циклопических размеров. Немудрено, ведь два очень крупных российских бренда — девелопера, специализирующегося на создании и строительстве ТРЦ, и торгового ритейла, родом отсюда. Здесь расположены их головные офисы и ТРЦ, по которым можно бродить неделями. Липецк в этом отношении сильно проигрывает Курску. Меньше у нас и культурных учреждений, и мест молодежного отдыха. Может, в этом одна из причин массового бегства молодых из Липецка.
Вечером мы гуляли по центру Курска и видели, что жизнь тут кипит, как в столицах: Москве и Санкт-Петербурге. Работают множество кафе, выступают уличные артисты, кругом — музыка, запах кофе и всяких вкусностей, гомон детей, бегающих по плоскостному фонтану. И так всю ночь. В комнатах гостиницы с окнами на центральную улицу — не уснуть! И это несмотря на рабочие дни.
Озеро-котлован посередине микрорайона
В жаркий полдень нам захотелось искупаться. По Курску протекает река Сейм, на берегах которой много диких и официальных пляжей. Но соцсети настойчиво зовут нас на Ермошкино озеро, которое куряне иногда называют просто котлованом. Оно возникло на месте песчаного карьера, а название получило по фамилии сторожа. К идее искупаться в котловане поначалу относимся скептически. Видели мы всякие котлованы в микрорайонах, чего только стоит липецкая «Кирпичка»! Но навигатор знает, что такое «Ермошкино озеро», и ведет на 1-ю Ламоновскую улицу.
Поэтому мы легко находим этот озеро. Идем к нему мимо красивых высотных домов, за которыми вдруг открывается совершенно чудный вид на самый настоящий городской пляж с песком, грибками, с рестораном-поплавком и спасательным пунктом. Ну, пляж же! Какой котлован? Какая «Кирпичка»?
С разбега, раздеваясь на ходу — в прогретую солнцем чистую воду! Изумительно! Примечательно и то, что вода в озере всегда соответствует санитарным нормам и купаться в нем разрешено официально. Выходим из воды и открываем бутылку овсяного кваса живого брожения «Иван Кваснин» от ООО «Липецкпиво» - в жару самое то! Нашими соседями на пляже оказывается супружеская чета из города Алексин Тульской области. Рассказывают, что первый раз посетили это место восемь лет назад.

 — Тоже шли по микрорайону, ничего не подозревая, и вдруг между домов — озеро! Так здорово, так хорошо! Теперь, если удается бывать в этих краях летом, стремимся сюда заехать, поваляться на горячем песочке и искупаться, — восторженно говорит тулячка Наталья.

Скоро, кстати, здесь будет еще лучше. Вокруг озера кипят работы — в районе «котлована» появятся площадки и тротуары, мощенные плиткой, мангальные зоны. Вот так власть заботится о горожанах и привлекает туристов!
Ермошкино озеро возникло на месте песчаного карьера, а название получило по фамилии сторожа
Среди достопримечательностей Курска — зеркальная стена банка, в которой отражается Воскресенско-Ильинский храм. В этой церкви на улице Ленина был крещен будущий великий русский святой Серафим Саровский. Храм отражается в зеркальной стене банка всегда, при любой погоде и в любое время суток. Такое решение отмечено дипломом Союза архитекторов России.

На этой же площади между храмом и банком еще одна достопримечательность — памятник курской антоновке работы Вячеслава Клыкова, автора липецкого памятника Петру Великому.

Еще одна «фишка» Курска — единственный в Черноземье музей археологии, в котором кроме древностей хранятся четыре клада! Самый ценный и интересный клад — эпохи великого переселения народов. Изделия из золота, серебра, обычного и позолоченного, амуниция воина и сбруя его коня найдены черными копателями в погребении у села Волниковка. По сути, могила вождя одного из гуннских племен была разграблена, но спецслужбы нашли «археологов», и ценности попали в музей.
Курская дуга
Завершили же мы наше пребывание в Курске посещением мемориала «Курская дуга». Величественный комплекс расположен вдоль проспекта Победы. Начинается он с типовой для всех городов воинской славы стелы, за которой следует памятник маршалу Жукову. За памятником Георгию Константиновичу — 24-метровая триумфальная арка, символизирующая победу в Великой Отечественной войне.
Арка украшена скульптурами воинов разных эпох: древнерусского воина, гренадера, пехотинца и танкиста времен Курской битвы. Ее венчает скульптура Георгия Победоносца, поражающего дракона. За аркой, соответственно, — церковь Святого Георгия Победоносца. На этой же аллее — вечный огонь, памятник расстрелянным фашистами красноармейцам, останки которых нашли во время строительства комплекса. Далее — километровая, если не больше, аллея военной техники — от боевых машин времен Второй мировой до современных.
В сериальном селе
у сватов
Возвращаться домой мы решили через Воронежскую область. Что ж, трасса Курск — Воронеж (или Воронеж — Курск, как угодно можно ее назвать) — отличного качества, правда, на воронежском участке немного узковата.

В Воронежской области мы увидели указатель «Кучугуры». Те, кто смотрит сериалы, — в частности легкое семейное мыло «Сваты», которое, кажется, показывают по всем каналам иногда даже одновременно, — наверняка знают, что в селе с таким названием проживают сваты Будько (актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и их верный друг, смешной алкаш и раздолбай Митяй (Николай Добрынин). Этой особенностью, а также желанием перекусить был продиктован наш заезд в село.
С холма на въезде в Кучугуры открывается шикарный вид на утопающее в зелени село. Из-за шапок деревьев едва виднеются крыши строений. На пригорке — красивейшая, но разрушенная большая церковь.

Под горой — обычный сельский магазинчик, продавщица которого с радостью соглашается приготовить нам кофе. Она рассказывает, что в деревне есть частная пекарня, где пекут вкусный домашний хлеб, но сожалеет, что в ней сегодня выходной. На наше любопытство по поводу сериального названия села женщина даже не реагирует, видно, что не «залипает» у телеэкрана.
Выпив кофе, следуем к кучугуровской церкви, где возле погоста на лавочке мы увидели нескольких человек. Максимыч и Давыдовна. Так простецки представились двое из них. Третья женщина представилась полностью — Надежда Николаевна Битюцких. Надежда Николаевна — учительница, она рассказала историю названия села.

 — Первая версия: по имени татарского хана Кучум-Гирея, который стоял здесь станом. Вторая версия: Кучугуры — куча гор. Действительно, тут одни взгорки да пригорки, — говорит Наталья Битюцких. — Что же касается названия в сериале… Ну так на Украине, где сериал снят, есть шесть или семь Кучугур, где-то я читала. Поэтому наши Кучугуры явно не из кино.

Жизнь воронежских Кучугур, в принципе, не менее кинематографична, чем сериальных. В селе с 90-х годов селятся северяне. В Кучугурах целое сургутское землячество: знакомые едут друг к другу на разведанные, благодатные места. И они же, северяне, кстати, за свои средства взялись восстанавливать местную церковь Иоанна Богослова.

 — Да что вы со своими «Сватами», про нас воронежское телевидение кино сняло, вот посмотрите и узнаете, что такое настоящие Кучугуры и кто такие кучугурцы! — напоследок сказал Максимыч…

Путь из Курска в Липецк через Воронежскую область, которую мы обязательно посетим отдельно, занял те же часа четыре, что и через Орловщину до Железногорска. В итоге счетчик спидометра показал, что мы проехали 900 километров (сто из них намотали за два дня по Курску). Кроссовер «LADA XRAY» от автосалона «Прайм» съел 75 литров бензина. На кафе, культурную программу в Курске, билеты в заповедник и музей, экскурсию мы потратили по 2000 с носа. Ночевка в гостинице, как мы писали выше, обошлась в 1500 рублей на человека в сутки.

Мобильной связью и интернетом обеспечил нас «Ростелеком».

Прохладительные напитки, минеральная вода, лимонады и новинка — овсяный квас живого брожения «Иван Кваснин», которыми нас снабдило в дорогу ООО «Липецкпиво», серьезно сэкономили бюджет.
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Евгений Федерякин / Фото: Алексей Щуров / Водитель: Сергей Лосихин
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