Выпив кофе, следуем к кучугуровской церкви, где возле погоста на лавочке мы увидели нескольких человек. Максимыч и Давыдовна. Так простецки представились двое из них. Третья женщина представилась полностью — Надежда Николаевна Битюцких. Надежда Николаевна — учительница, она рассказала историю названия села.
— Первая версия: по имени татарского хана Кучум-Гирея, который стоял здесь станом. Вторая версия: Кучугуры — куча гор. Действительно, тут одни взгорки да пригорки, — говорит Наталья Битюцких. — Что же касается названия в сериале… Ну так на Украине, где сериал снят, есть шесть или семь Кучугур, где-то я читала. Поэтому наши Кучугуры явно не из кино.
Жизнь воронежских Кучугур, в принципе, не менее кинематографична, чем сериальных. В селе с 90-х годов селятся северяне. В Кучугурах целое сургутское землячество: знакомые едут друг к другу на разведанные, благодатные места. И они же, северяне, кстати, за свои средства взялись восстанавливать местную церковь Иоанна Богослова.
— Да что вы со своими «Сватами», про нас воронежское телевидение кино сняло, вот посмотрите и узнаете, что такое настоящие Кучугуры и кто такие кучугурцы! — напоследок сказал Максимыч…
Путь из Курска в Липецк через Воронежскую область, которую мы обязательно посетим отдельно, занял те же часа четыре, что и через Орловщину до Железногорска. В итоге счетчик спидометра показал, что мы проехали 900 километров (сто из них намотали за два дня по Курску). Кроссовер «LADA XRAY» от автосалона «Прайм»
съел 75 литров бензина. На кафе, культурную программу в Курске, билеты в заповедник и музей, экскурсию мы потратили по 2000 с носа. Ночевка в гостинице, как мы писали выше, обошлась в 1500 рублей на человека в сутки.
Мобильной связью и интернетом обеспечил нас «Ростелеком
».
Прохладительные напитки, минеральная вода, лимонады и новинка — овсяный квас живого брожения «Иван Кваснин», которыми нас снабдило в дорогу ООО «Липецкпиво»
, серьезно сэкономили бюджет.