В 90-х годах в Стрелецкой степи установили тысячелетний истукан воина, которого привезли из Украины. В Интернете есть информация, что каменная статуя — новодел, но Анна Лысова с этим не согласна.



— Абсолютно точно, что каменный воин — самый настоящий. Это подтверждают исследования. Да, он не из нашей местности, нам его подарили археологи из соседней страны, ведь ранее он стоял в степях Украины, — говорит Анна.



Установили тысячелетнего воина (то, что это воин, ученые выяснили, в том числе благодаря трем косичкам, защищавшим шею от удара мечом) на месте, где раньше до него стояло примерно такое же идолище.



Половецкий воин стал объектом исследований историков и местом паломничества интересующихся мистикой и язычеством. По словам Анны Лысовой, археологические исследования Стрелецкой и Казацкой степей в местах, где до войны стояли истуканы, подтвердили, что у них проводились религиозные обряды с жертвоприношениями, и не только животных. Находили тут и кости людей.



1000-летний идол Стрелецкой степи овеян легендами, мифами и мистикой.



— Сюда часто приезжают уфологи и «профессора оккультных наук», ловят своими приборами разные «волны» и говорят, что место это аномальное. Один из таких «профессоров уфологических наук» сообщил, что под воином в земле до поры до времени замурован инопланетный космический корабль. Каждый имеет право относиться к этому как угодно. Я же могу сказать следующее: если загадать желание у каменного воина, то оно может сбыться. Испытано на себе! Некоторые люди возвращаются сюда снова и снова и всякий раз божатся, что загаданные у истукана желания сбылись!



Сейчас воин стоит в поле с травой в человеческий рост — окошены только экологические тропы да площадка вокруг него. Но вскоре заповедные травы пойдут на корм коровкам ученых, которые стали еще и животноводами. Причем заповедное молоко, сыры, творог и сметану при желании можно купить, обратившись к любому из жителей поселка.



Интересна и экскурсия по музею заповедника. В нем можно увидеть не только чучела животных, обитающих в лесах Центрально-Черноземного заповедника, или услышать историю о курских соловьях и послушать записи их трелей, но также посмотреть на уникальный экспонат — срез эталонного чернозема с гумусовым слоем полутораметровой высоты. Именно такой чернозем немцы вывозили из-под Курска и Воронежа вагонами, считая его ценнейшим удобрением. Правда, по словам Анны Лысовой, русский чернозем, которым немцы удобрили свои земли, не принес им ожидаемого результата.

