Душа - нараспашку!
О врачах, которые видят
нас насквозь
Душа - нараспашку!
О врачах, которые видят
нас насквозь
Недавно похоронил знакомую. Сгорела от рака в течение пяти месяцев. О диагнозе узнала на той стадии болезни, когда хирургическое вмешательство было уже бессмысленно.

Уверен, такие истории знакомы многим. Уверен и в другом: если бы моя знакомая обратила внимание на тревожные звоночки - а их было много до ее первого похода к врачам - ситуация могла бы не перерасти в критическую.
Есть такой юридический термин - добросовестное заблуждение. Это когда человек неумышленно искажает факты просто потому, что не так объясняет себе и другим то, что увидел или почувствовал. Вот болит у человека голова. Что это? Метеозависимость? Мигрень? Остеохондроз? Простуда? Вот и у моей знакомой болела голова. Женщине было 64 года. Зачем в таком возрасте врач, если есть жизненный опыт и копеечные таблетки от давления! А потом бац: смертельный диагноз!

Помните, как представитель медицины ХVIII века в лице актера Леонида Броневого изрекает фразу, сразу ставшей крылатой: «Голова предмет темный и исследованию не подлежит»? Оказывается, еще как подлежит! В ХХI веке наука
в виде смартфонов, микроволновок, ЖК-телевизоров стала неотъемлемой частью нашей жизни. Медицина - не исключение. Современные методы диагностики позволяют безболезненно диагностировать любую патологию.
А где точный диагноз - там и эффективное лечение.
Кто может заглянуть в глубину человеческой души, если не хирург? Детская загадка, на которую не всякий и ответит.
Нет, это не психиатр. Это рентгенолог. Но не тот специалист из ближайшей поликлиники, к которому мы ходим раз в год на дежурную флюорографию или тогда, когда падаем на скользком тротуаре и ломаем руку или ногу, а другой, с прибором МРТ. На ретро-рентгене врач видит кость, а на снимке МРТ - любую мягкую ткань организма.
- МРТ-сканирование - самое действенное информативное средство обследования, - говорит рентгенолог клиники «Андромеда» Елена Леонова. - В процессе исследования я получаю послойные изображения внутренних органов
и тканей, буквально вижу насквозь пациента, а значит, могу с самой высокой степенью достоверности подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз, поставленный на основе жалоб пациента и клинических проявлений болезни. С тех пор, как в 70-е годы прошлого века разработали этот метод исследования, точность выводов медиков возросла многократно. Ранняя и точная диагностика играет ключевую роль в лечении еще не запущенной болезни. Поэтому этот метод диагностики по праву называют умным лечением - вопреки бытующему мнению, он не облучает организм.
Елена Леонова - не тот доктор, к которым нас уже, увы, приучили поликлиники. Она уделяет пациенту ровно столько времени, сколько ей нужно для качественной работы. И, кстати, с ней можно говорить на протяжении всего исследования.

Во время процедуры я выяснил, например, что она - категорическая противница бокса. Вред здоровью от этого вида спорта врач объясняет
на примере любимого многим блюда, холодца. Встряхните судок
со студнем, и вы поймете, что головному мозгу причиняет каждый пропущенный спортсменом удар в голову. Каждый такой удар - мини-контузия!

Их совокупность приводит к разрушению структур височных и лобных частей мозга, отвечающих за проявление личности, что ведет к так называемому боксерскому слабоумию. А мы еще смеемся над нескладушками мэра Киева Виталия Кличко!
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
Или возьмем опорно-двигательный аппарат. Оказывается, на втором месте после головных болей у липчан - жалобы
на спину. И чем дальше, тем таких жалоб больше. Разные болевые синдромы - бич людей, чья специальность связана
с сидячей работой: за рулем автомобиля, за компьютером, за кассой в супермаркете, за станком. Плюс сидячий образ жизни после работы: перед тем же компьютером или телевизором.

- Протрузии, грыжи, артрозы, артриты… А вы знаете, что медики уже знают десятки болезней позвоночника? У человека болит спина, стреляет в ногу. Он лечит симптомы как умеет: и по рекомендации терапевта, и по Интернету. Человек умер. Вскрыли - рак! Есть шутка, что лучший диагност - патологоанатом. Но, конечно, лучше отодвинуть с ним встречу
на подальше. Только после МРТ-исследования становится ясно, к какому специалисту идти больному: к неврологу, нейрохирургу или же к онкологу. Раковую опухоль мы замечаем тогда, когда она буквально с горошину, когда есть стопроцентный шанс спасти больного, - говорит Елена Леонова.

И тут же возникает вопрос: а зачем идти в «Андромеду», если МРТ-диагностику в Липецке делают во всех государственных и многих коммерческих клиниках и ценник везде почти одинаковый? Мне открыли секрет:
в «Андромеде» стоит абсолютно новый МРТ-сканер «SiemensEssenza», в то время как в большинстве других мест стоят аппараты б/у, с «пробегом» от 10 лет и дольше. Это может казаться парадоксальным, но в «Андромеду» везут, например, детей для точной диагностики из областной клинической больницы!
- Наш аппарат выдает уникальные по своему качеству и детализации снимки. Его тоннель ультракороткий, менее полутора метров, что снижает тревогу пациентов, страдающих клаустрофобией. При этом могут быть выполнены несколько исследований разных органов без изменения положение тела. Пациент постоянно со мной на связи, я вижу его и на экране монитора, и сквозь стекло аппаратной. Словом, созданы все условия, чтобы исключить неприятные ощущения во время процедуры, которая может продолжаться от 15 до 90 минут в зависимости от масштабов исследования. Кстати, для деток и пожилых людей аппарат хорош и тем, что оснащен программой улучшения качества снимков тех пациентов, которые не могут контролировать движения рук, ног, головы, - говорит Елена Леонова.

Изображения передаются врачу для описания. Заключение рентгенолога пациент получает на следующий день после процедуры вместе с пленкой или на электронном носителе.
В «Андромеду», кстати, было бы неплохо заглянуть липчанкам на необходимую каждой женщине процедуру - УЗИ груди. Рак молочных желез, к сожалению, часто диагностируется в запущенной, уже неоперабельной стадии. Вовремя заметить новообразование поможет новейшая УЗИ-процедура - эластрография, дающая возможность без болезненной пункции выявить наличие фиброзного процесса или кисты (синим светом на экране монитора окрашиваются нездоровые участки молочных желез).

Клиника «Андромеда» хороша еще и тем, что МРТ-исследование или УЗИ тут можно сделать и вечером в будни, и в выходные. Для работающего населения это несомненный бонус к качественной диагностике.
г. Липецк, ул. Кузнечная, 10 "а"
515-911; 566-911
с 8:00 до 20:00 без перерывов
http://mhk-lipetsk.ru/
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Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
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