Душа - нараспашку!

- Наш аппарат выдает уникальные по своему качеству и детализации снимки. Его тоннель ультракороткий, менее полутора метров, что снижает тревогу пациентов, страдающих клаустрофобией. При этом могут быть выполнены несколько исследований разных органов без изменения положение тела. Пациент постоянно со мной на связи, я вижу его и на экране монитора, и сквозь стекло аппаратной. Словом, созданы все условия, чтобы исключить неприятные ощущения во время процедуры, которая может продолжаться от 15 до 90 минут в зависимости от масштабов исследования. Кстати, для деток и пожилых людей аппарат хорош и тем, что оснащен программой улучшения качества снимков тех пациентов, которые не могут контролировать движения рук, ног, головы, - говорит Елена Леонова.



Изображения передаются врачу для описания. Заключение рентгенолога пациент получает на следующий день после процедуры вместе с пленкой или на электронном носителе.

