Душа - нараспашку!

Или возьмем опорно-двигательный аппарат. Оказывается, на втором месте после головных болей у липчан - жалобы
на спину. И чем дальше, тем таких жалоб больше. Разные болевые синдромы - бич людей, чья специальность связана
с сидячей работой: за рулем автомобиля, за компьютером, за кассой в супермаркете, за станком. Плюс сидячий образ жизни после работы: перед тем же компьютером или телевизором.
- Протрузии, грыжи, артрозы, артриты… А вы знаете, что медики уже знают десятки болезней позвоночника? У человека болит спина, стреляет в ногу. Он лечит симптомы как умеет: и по рекомендации терапевта, и по Интернету. Человек умер. Вскрыли - рак! Есть шутка, что лучший диагност - патологоанатом. Но, конечно, лучше отодвинуть с ним встречу
на подальше. Только после МРТ-исследования становится ясно, к какому специалисту идти больному: к неврологу, нейрохирургу или же к онкологу. Раковую опухоль мы замечаем тогда, когда она буквально с горошину, когда есть стопроцентный шанс спасти больного, - говорит Елена Леонова.
И тут же возникает вопрос: а зачем идти в «Андромеду»
, если МРТ-диагностику в Липецке делают во всех государственных и многих коммерческих клиниках и ценник везде почти одинаковый? Мне открыли секрет:
в «Андромеде» стоит абсолютно новый МРТ-сканер «SiemensEssenza», в то время как в большинстве других мест стоят аппараты б/у, с «пробегом» от 10 лет и дольше. Это может казаться парадоксальным, но в «Андромеду» везут, например, детей для точной диагностики из областной клинической больницы!